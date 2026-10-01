이혜영, 이혼 인터뷰에 '명품 호피 패션'으로 등장 "슬픈데도 옷 사서 입고 나와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 화가 이혜영이 이혼 발표 후 인터뷰에 강렬한 패션으로 등장했던 이유를 밝혔다.

30일 이혜영의 유튜브 채널에서는 '호피가 어렵다고? 옷잘알 이혜영이 알려주는 호피 촌스럽지 않게 입는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

다양한 호피 아이템과 룩을 소개하던 이혜영은 호피 블라우스에 블랙 재킷을 매치했다. 이혜영은 "셔츠 하나만 입어도 느낌이 난다. 이 안에다 하얀 셔츠나 블루 셔츠 입은 거보다 정열적이고 더 육감적이 섹시하다"며 "레오파드는 자신감"이라고 강조했다.

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명품 호피 블라우스에는 남다른 기억이 있었다. 이혜영은 "20년 전에 영화를 찍었는데 이혼 발표가 나왔다. 제작사랑 난리가 났다. '이혼할 거면 미리 말했어야지' 하는데 이혼을 내가 알고 하냐"며 "그 슬픈 상황에서 인터뷰를 해야 하는 상황이었다. 사람들 앞에 설 용기도 없었다. 자신감도 떨어지고 어떤 옷을 입을까 하다가 레오파드를 입어서 내 자신이 강하다는 걸, 마음 속에 있는 걸 표현해야지 하면서 샀다. 그래서 옛날에는 여기에 딱 달라붙는 펜슬스커트를 입었던 기억이 난다"고 털어놨다.

이어 이혜영은 인터뷰 당시 입었던 레오파드룩 사진을 찾았다. 사진을 본 이혜영은 "이렇게 슬픈데 이런 걸 사서 입고 나오는 강인함이 바로 레오파드의 정신"이라 외쳤다.

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wjlee@sportschosun.com