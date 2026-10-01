"여배우에 공사비 못 받고 사기당해" 25년 결혼생활 끝내려는 아내, 충격 고백 ('운명네컷')

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[스포츠조선 정유나 기자] '운명네컷'에서 여배우에게 공사비를 받지 못하고 사기를 당했다는 사연이 공개돼 눈길을 끌었다.

30일 첫 방송된 KBS Joy '운명네컷'에서는 이상민, 하유비가 MC로 출격했다. '운명네컷'은 삶의 무게와 미래에 대한 불안, 남모를 고민을 가진 이들을 위한 상담 예능이다. 실제 무속인들로 구성된 4인의 운명술사가 출연해 사연자들의 운명을 짚어내고 답답한 고민을 해결하는 역할을 맡는다.

이날 세 번째 운명손님으로 등장한 사연자는 남편과의 이혼을 고민하고 있다고 털어놨다.

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결혼 25년 차라는 사연자는 "전 결혼하면서 갖고 있던 것들이 없어졌다"며 "강남에 공동명의로 집도 있었는데, 남편이 동생의 빚을 갚기 위해 연대보증을 섰다. 그래서 하루아침에 아파트로 가압류가 들어왔다"고 말했다.

이어 "결혼해서 되는 일이 없고 힘들다. 남편도 사람에 치이고, 재산도 잃었다"며 "저로 인해 알게 된 연기자 언니에게 공사비를 못 받고 사기당했다. 감언이설에 속아서 벤처사업가에게 또 사기를 당했다"고 토로했다. 그러면서 "그렇게 악순환이다 보니 이제 서로를 놔줘야겠다는 생각이 든다. 이젠 누군가의 아내로 살고 싶지 않다"며 이혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

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그러나 운명술사는 "이혼할 형국은 아니다"라며 "특히 이혼할 경우 부부 중 누구라도 건강에 큰 문제가 생길 수도 있다"고 말했다.

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사연자는 이에 굴하지 않고 "자식도 안 낳았다. 25년째 무의미한 결혼 생활만 지속하는 것 같다. 제 인생을 살고 싶다"며 이혼에 대한 의지를 거듭 드러냈다.

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그럼에도 운명술사는 "3년만 기다려보라"며 이혼을 만류했다.

상담을 마친 사연자는 "남편과 잘 얘기해 보겠다. 제 인생에 결정을 내리는 건 저이기 때문에 참고하겠다"며 "이혼하고 싶다는 마음이 좀 접어지긴 한다"고 말했다.

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jyn2011@sportschosun.com