황정음, 성형 실패한 얼굴.."코 수술하자마자 보형물 제거, 우울했다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음의 코 성형 당시 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

황정음은 30일 자신의 유튜브 채널에 '퍼컬 찾으려다 추구미 박살 난 날'이라는 제목의 영상을 공개했다.

퍼스널컬러를 알아보기 위해 나선 황정음은 자신의 추구미에 대해 "자연스러움"이라며 "성형을 너무 많이 해서 예쁜 얼굴을 다 망쳐서 다시 예전으로 돌아가려고 복구 작업을 하고 있다. 예를들어 수술할 때 2천만 원 들었다면 복구할 때는 2억 원이 든다. 이게 무슨 짓인지 모르겠다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

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특히 황정음은 쌍꺼풀 수술을 4번 받았으며, 코 수술까지 했다고 솔직하게 밝혔다.

또한 현재는 다시 예전 모습에 가까워진 상태라고 밝혔다.

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황정음은 "코는 하자마자 뺐다. 안 어울려서. 키아누 리브스처럼 된 거다. 첫 드라마 출연 당시 수술했는데 그때 코가 너무…"라고 전했다.

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이어 자료화면을 통해 2005년 무렵 드라마에서 코 수술을 했던 당시 황정음의 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

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이에 황정음은 "당시 배우로 전향하면서 약간 불안감이 있었나 보다. 그래서 외모 변화로 달래려고 했던 것 같다"며 "엄마가 꼴 보기 싫다고 방에서 나오지 말라고 했다. 너무 우울했다"고 당시 심경을 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com