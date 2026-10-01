김지원, 유재석 치아 희생 미담에 초토화…"이로 포장지 뜯어줘" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 배우 김지원이 공개한 다소 황당한 자신의 미담에 웃음을 터뜨렸다.

30일 방송된 tvN '유 퀴즈온더 블럭' 말미 김지원이 출연한 예고편이 공개됐다.

영상 속 김지원은 유재석을 향해 "선배님의 백만 한 가지 미담에 하나를 더 추가하려고 한다"라면서 과거 함께했던 촬영을 떠올렸다.

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김지원은 지난 2016년 유재석이 출연했던 SBS '런닝맨'에 출연한 바 있다. 당시 유재석이 자신의 벌칙 면제를 위해 도와줬던 일화를 공개했다.

김지원은 "선배님이 이로 포장지를 뜯으셨다"라면서 당시 상황을 설명했다. 이어 "소중한 치아를..."이라며 유재석의 배려를 강조했다. 그러나 유재석은 "이게 미담이 됐다는 게 놀라웠다"라며 당황해 웃음을 안겼다.

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김지원은 단독 예능 출연에 대한 솔직한 심정도 털어놨다. 김지원은 "너무 떨려서 자려고 누웠다가도 벌떡 일어났다"라면서 "손톱 물어뜯으면서 다리를 떨었다"라고 첫 단독 예능을 앞두고 극도의 긴장감을 느꼈던 당시를 떠올렸다.

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그러면서 평소 자신의 일상에 대해서도 솔직한 이야기를 예고했다. 김지원은 "퇴근하고 집에 가서 소파에 눕는 그 기분이 좋다"라면서 "울화가 있다"라고 말해 그 사연에 궁금증을 자아냈다.

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한편, 김지원은 오는 10월 첫 방송을 앞둔 SBS 새 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'로 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 시청자들과 만난다.

anjee85@sportschosun.com