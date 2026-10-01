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김지원, 유재석 치아 희생 미담에 초토화…"이로 포장지 뜯어줘" ('유퀴즈')

정안지 기자

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김지원, 유재석 치아 희생 미담에 초토화…"이로 포장지 뜯어줘" ('유퀴즈')

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 배우 김지원이 공개한 다소 황당한 자신의 미담에 웃음을 터뜨렸다.

30일 방송된 tvN '유 퀴즈온더 블럭' 말미 김지원이 출연한 예고편이 공개됐다.

영상 속 김지원은 유재석을 향해 "선배님의 백만 한 가지 미담에 하나를 더 추가하려고 한다"라면서 과거 함께했던 촬영을 떠올렸다.

김지원은 지난 2016년 유재석이 출연했던 SBS '런닝맨'에 출연한 바 있다. 당시 유재석이 자신의 벌칙 면제를 위해 도와줬던 일화를 공개했다.

김지원은 "선배님이 이로 포장지를 뜯으셨다"라면서 당시 상황을 설명했다. 이어 "소중한 치아를..."이라며 유재석의 배려를 강조했다. 그러나 유재석은 "이게 미담이 됐다는 게 놀라웠다"라며 당황해 웃음을 안겼다.

김지원, 유재석 치아 희생 미담에 초토화…"이로 포장지 뜯어줘" ('유퀴즈')

김지원은 단독 예능 출연에 대한 솔직한 심정도 털어놨다. 김지원은 "너무 떨려서 자려고 누웠다가도 벌떡 일어났다"라면서 "손톱 물어뜯으면서 다리를 떨었다"라고 첫 단독 예능을 앞두고 극도의 긴장감을 느꼈던 당시를 떠올렸다.

그러면서 평소 자신의 일상에 대해서도 솔직한 이야기를 예고했다. 김지원은 "퇴근하고 집에 가서 소파에 눕는 그 기분이 좋다"라면서 "울화가 있다"라고 말해 그 사연에 궁금증을 자아냈다.

한편, 김지원은 오는 10월 첫 방송을 앞둔 SBS 새 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'로 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 시청자들과 만난다.

anjee85@sportschosun.com

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