이경실 딸 손수아, 조카 향해 살벌한 훈육 "버릇 나빠지면 사회생활 못해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 이경실의 딸 손수아가 떼를 쓰는 조카 이훈 군에게 단호한 훈육을 하는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

30일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '20년 만의 에버랜드?? 엄마와 딸, 그리고 손주 이훈이가 함께 만든 진짜 힐링 여행!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이경실은 딸 손수아, 그리고 손자 이훈 군과 함께 놀이공원으로 나들이를 떠났다.

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놀이공원에 도착한 세 사람은 기구를 타기 시작했고, 이훈 군은 놀이기구를 무서워하지 않고 씩씩하게 즐겼다. 이를 본 이경실은 "이훈이는 하나도 안 무서워하고 되게 잘 탄다"며 손자의 모습을 흐뭇하게 바라봤다.

이때 손수아는 조카가 원하는 놀이기구를 모두 타겠다고 하자 "다 네가 원하는 것만 할 수 없어. 인생이 그렇게 쉬운 줄 알아"라고 지적했다. 결국 조카가 떼를 쓰자 "버릇이 안 좋아지면 나중에 사회생활을 못 한다"고 훈육하는 모습도 보였다.

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이후 이들은 물놀이와 티익스프레스, 사파리 등을 차례로 즐겼다. 또 사파리에서는 호랑이와 사자, 곰 등을 구경하며 즐거운 시간을 보냈다.

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이날 나들이를 마치며 이경실은 딸 손수아에게 "너랑 온 거보다도 이훈이하고 온 게 좋았어"라고 말해 손자에 대한 애정을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com