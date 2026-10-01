김혜은, "옷 입어라" 댓글에 입 열었다…"실루엣 봐야 정신 번쩍나"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김혜은이 "옷 좀 입어라"는 댓글에 평소 몸매가 드러나는 옷을 입는 이유를 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '김혜은 그냥 해!은'에는 "피부 여왕 김혜은의 가을 기초템 대공개"라는 제목의 영상이 게재됐다 .

영상 속 김혜은은 자신의 피부 기초템을 소개하기에 앞서 평소 의상에 대한 이야기를 꺼냈다. 김혜은은 "민소매 입고 메이크업을 한 뒤 옷을 입지 않냐"라면서 "하지만 우리 채널을 보시는 몇 분들이 '옷 좀 입어라', '옷이 야하다'라고 댓글을 달았더라"며 말했다. 앞서 김혜은은 민소매 의상만 입고 촬영에 나선 바 있다.

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그는 "끈 소매 옷을 입었다. 그게 진짜 모습"이라면서 "웬만하면 몸매가 드러나게 입고 있는다"라며 평소 집안에서 자신의 스타일을 설명했다.

김혜은은 "민소매 입고 딱 붙는 쫄바지를 입어야 살이 튀어나오고 엉밑살이 보인다"라면서 "엉밑살 쳐져 있으면 힘주고 해야 몸매 관리가 된다"라고 밝혔다. 이어 "걸어가면서 한 번씩 거울이나 유리에 비치는 내 실루엣이 진짜 내 실루엣이다"라면서 "그럴 때 정신이 번쩍번쩍 난다"라고 말했다.

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그러면서 "일부러 나 정신 차리려고 집에 있을 때 딱 붙는 옷을 입는다"라고 객관적으로 몸매를 확인하며 몸매 관리에 긴장감을 유지하고 있다는 김혜은의 솔직한 자기 관리법이 눈길을 끌었다.

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한편 김혜은은 2001년 치과의사와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com