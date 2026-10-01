"요즘 심하게 아파" 신지, 앙상 어깨 전체 부항 '건강 빨간불'

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 신지가 최근 눈에 띄게 마른 모습으로 걱정을 자아낸 가운데 "요즘 조금 심하게 아프다"라고 직접 몸 상태를 전했다.

30일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "요즘 신지가 바쁜 이유. 무대 밖 코요태는 이렇습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진은 신지의 등에 남은 부황 자국을 발견한 뒤 놀랐다. 특히 어깨 위까지 부항 자국이 선명하게 남아 옷으로도 가려지지 않는 모습이었다.

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제작진은 "보통 여가수분들 부항 잘 안 하지 않냐"라고 묻자, 신지는 "내가 언제부터 여가수였냐. 그냥 가수였다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이에 제작진은 "부항 자국이 목까지 올라왔다"라고 말했다. 그러자 신지는 "요즘 조금 심하게 아프다"라며 자신의 건강 상태에 대해 전하자, 제작진은 "아이고"라면서 안타까워했다.

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최근 신지는 유튜브 콘텐츠와 SNS 등을 통해 이전보다 눈에 띄게 마른 모습이 공개되면서 건강 이상설에 휩싸이기도 했다.

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프로필상 키가 164cm인 신지의 체중이 42kg으로 알려졌으며, 8체질 검사를 진행한 결과 걸어 다니기가 신기할 정도로 근육량이 아예 없으며 몸이 50대 수준이라는 진단을 받으면서 팬들의 우려가 이어지기도 했다.

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이에 신지는 체력 증진과 건강 관리를 위해 운동을 시작하는 등 몸 관리에 힘쓰고 있다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com