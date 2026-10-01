구교환♥이옥섭, 이미 '4년 차 부부'였다…2022년 극비 혼인신고

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 구교환과 이옥섭 감독이 이미 4년 전 법적 부부가 된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

1일 엑스포츠뉴스는 단독 보도를 통해 구교환과 이옥섭 감독이 지난 2022년 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다고 전했다.

영화계 대표 장수 커플로 잘 알려진 두 사람은 2013년부터 만남을 이어왔으며, 2020년 열애 사실이 알려졌다. 이후 공개 열애 2년 만인 2022년 조용히 혼인신고를 한 것으로 전해졌다.

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특히 최근까지 두 사람은 '13년째 장기 연애 중인 커플'로 알려져 있었던 만큼, 이미 4년 전 부부의 연을 맺었다는 소식이 뒤늦게 전해지며 관심을 모으고 있다.

다만 두 사람은 혼인신고 후 별도의 결혼식을 올리지 않았으며, 현재로서도 결혼식을 진행할 계획은 없는 것으로 알려졌다.

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구교환과 이옥섭 감독은 연인 관계를 넘어 오랜 시간 작품을 함께 만들어온 영화계의 대표적인 창작 파트너이기도 하다. 서울예대 동문인 두 사람은 '4학년 보경이', '연애다큐', '플라이 투 더 스카이', '메기' 등 여러 작품에서 호흡을 맞췄으며 제작사 2X9HD도 함께 이끌고 있다.

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최근에도 협업은 계속되고 있다. 이옥섭 감독이 연출한 영화 '너의 나라'에는 구교환과 코미디언 장도연 등이 출연했다. 이옥섭 감독의 신작 '사랑의 카운셀러' 역시 현재 촬영이 진행 중이다. 이 작품은 이나영의 약 8년 만의 스크린 복귀작으로도 관심을 받고 있다.

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구교환은 독립영화계에서 탄탄한 필모그래피를 쌓은 뒤 대중적인 스타로 발돋움한 배우다. 영화 '꿈의 제인'에서 제인 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼고, '메기'를 거쳐 연상호 감독의 '반도'를 통해 상업영화에서도 존재감을 드러냈다. 이후 '모가디슈', 넷플릭스 '킹덤: 아신전', 'D.P.' 시리즈, '길복순', 영화 '탈주' 등에 출연하며 자신만의 독특한 연기 색깔을 구축했다.

배우뿐 아니라 감독과 각본가로도 활동해왔다. 단편 '왜 독립영화 감독들은 DVD를 주지 않는가?', '걸스 온 탑' 등을 연출했으며, 이옥섭 감독과 함께한 작품에서는 연기와 연출, 각본, 제작 등 다양한 영역을 넘나들었다.

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이옥섭 감독 역시 독립영화계에서 일찌감치 주목받았다. 단편 '4학년 보경이', '플라이 투 더 스카이', '연애다큐', '걸스 온 탑', '세마리' 등을 연출했고, 2019년 장편 데뷔작 '메기'를 통해 특유의 기발한 상상력과 유머가 담긴 연출 세계를 본격적으로 알렸다.

이후 '펫숍 브이로그', '영화감독 구교환 브이로그', '사람냄새 이효리' 등을 선보였으며, 최근에는 '너의 나라'에 이어 이나영 주연의 '사랑의 카운셀러'를 연출하며 활동 영역을 넓히고 있다.

한편 구교환은 지난해 연말 개봉한 영화 '만약에 우리'를 시작으로 영화 '군체', JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등에 연이어 출연했다. 지난달 30일 개봉한 '부활남: 더 레드'로 관객들과 만나고 있으며 영화 '폭설' 역시 연내 개봉을 앞두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com