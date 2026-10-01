뮤재컬 배우 임별, 10월 깜짝 결혼 발표…"흔들릴 때 잡아준 고마운 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] 뮤지컬 배우 임별(36)이 10월 결혼한다.

임별은 지난달 30일 자신의 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다.

임별은 "어떤 말로 이 소식을 전하면 좋을지 한참을 고민하다 조심스레 펜을 들었다"며 "다가오는 10월에 평생을 함께하고 싶은 사람과 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다.

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2015년 데뷔해 11년째 무대를 지켜온 임별은 팬들에게 가장 먼저 인생의 새로운 출발을 알리며 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다.

그는 예비 신부에 대해 "제가 흔들릴 때마다 단단하게 잡아주고, 언제나 저를 가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 참 고마운 사람"이라고 소개했다.

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이어 "마주 앉아 시시콜콜한 일상을 나누는 것만으로도 큰 위안을 주는 이 사람과 함께라면, 앞으로의 삶이 참 따뜻하고 즐거울 것 같다는 확신이 들었다"고 결혼을 결심한 이유를 전했다.

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그러면서 "저희 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주신다면 더없는 기쁨이 될 것 같다"며 "그동안 보내주신 따뜻한 마음 절대 잊지 않고, 무대 위에서는 변함없이 진심을 다하고 평범한 일상 속에서는 서로 아끼며 예쁘게 잘 살겠다"고 약속했다.

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임별은 1990년생으로 동국대학교 연극학부를 졸업했다. 2015년 뮤지컬 '머더 발라드'의 마이클 역으로 데뷔한 뒤 '곤 투모로우', '너를 위한 글자', '팬레터', '마리 퀴리', '몬테크리스토', '박열', '아가사', '나르치스와 골드문트', '범옹', '이프덴' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 무대에 올랐다.

특히 '마리 퀴리'에서는 피에르 퀴리, '팬레터'에서는 이태준, '몬테크리스토'에서는 빌포트 검사장 등을 연기하며 관객들에게 얼굴을 알렸다.

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2024년부터 2025년까지는 대형 뮤지컬 '알라딘' 한국 초연에서 자파 역을 맡았으며, 올해도 '나르치스와 골드문트', '너를 위한 글자', '박열' 등으로 관객들과 만났다. 현재는 국립정동극장에서 공연 중인 음악극 '섬: 1933~2019'에 출연하며 결혼을 앞두고도 활발한 무대 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com