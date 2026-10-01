정겨운♥김우림, 결혼 10주년에 남편 두고 떠났다…"선뜻 허락해 준 그대"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정겨운과 아내 김우림이 결혼 10년 차를 맞았다.

김우림은 지난 9월 30일 자신의 SNS를 통해 "2017년 9월 30일, 2026년 9월 30일. 어느덧 햇수로 10년 차가 되는 우리. 후 징그럽"이라는 글을 남기며 결혼기념일을 자축했다.

특히 김우림은 결혼기념일을 맞은 현재 남편 정겨운이 아닌 어머니와 호주 여행을 즐기고 있다고 전했다.

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김우림은 "20대 중반, 어리다면 어린 나이에 결혼을 해서 살다 보니 점점 더 '우리 엄마가 한 가정을 세운다는 게 쉽지 않았겠다, 많이 힘들었겠다' 싶었다"고 털어놨다.

결혼 후 직접 가정을 꾸리고 살아가면서 뒤늦게 어머니의 마음과 고충을 이해하게 됐다는 것. 이에 김우림은 어머니와 단둘이 여행을 떠나고 싶다는 뜻을 남편에게 전했고, 정겨운 역시 이를 흔쾌히 받아들인 것으로 보인다.

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김우림은 "엄마와 여행을 오고 싶다는 나의 말에 선뜻 허락해준 그대여"라며 정겨운을 향한 고마움을 드러냈다.

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이어 "앞으로도 더 열심히 지지고 볶아보자"며 "물론 이 식탁의 메인 셰프는 나고"라고 재치 있게 덧붙여 결혼 10년 차 부부의 여전한 애정을 엿보게 했다.

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정겨운과 김우림은 약 1년간의 열애 끝에 지난 2017년 9월 30일 결혼했다. 당시 정겨운의 소속사는 김우림을 클래식 피아노를 전공한 음대생이라고 소개했으며, 두 사람은 양가 가족들만 참석한 가운데 비공개 예식을 올렸다.

정겨운에게는 두 번째 결혼이다. 그는 앞서 2014년 결혼했으나 2016년 이혼했고, 이듬해 김우림과 재혼했다.

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두 사람은 2019년 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 함께 출연해 결혼 생활과 러브스토리를 공개하기도 했다. 당시 정겨운은 자신을 "김우림 남편 정겨운"이라고 소개할 만큼 남다른 '아내 바라기' 면모를 보여 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com