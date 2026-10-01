"재복무 기회 달라" 송민호, 오늘(1일) '부실 복무' 1심 선고…실형이냐 집행유예냐

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 위너 송민호(33)의 사회복무요원 부실 복무 의혹에 대한 법원의 첫 판단이 나온다.

서울서부지법 형사10단독(성준규 판사)은 1일 오전 10시 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 송민호와 당시 복무관리 책임자 A씨에 대한 1심 선고공판을 진행한다.

검찰에 따르면 송민호는 사회복무요원으로 복무하던 기간 총 의무 출근일 약 430일 가운데 102일을 정당한 사유 없이 출근하지 않은 혐의를 받는다. 전체 출근일의 약 4분의 1에 해당하는 기간이다.

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송민호는 서울 마포구 시설관리공단과 주민편익시설 등에서 사회복무요원으로 근무했다. 검찰은 수사 과정에서 휴대전화 포렌식과 위치정보 등을 확인해 무단결근 정황을 파악한 것으로 전해졌다.

지난 4월 법정에 선 송민호는 자신의 공소사실을 인정했다. 검찰은 장기간 복무지를 이탈하고 근태와 관련해 감독기관에 사실과 다른 소명이 이뤄졌다고 지적하며 징역 1년 6개월을 구형했다.

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송민호는 최후진술을 통해 자신의 정신건강 문제를 언급하면서도 이를 복무 이탈의 이유로 삼을 수 없다는 취지로 잘못을 인정했다. 그러면서 건강을 회복해 다시 복무할 기회가 주어진다면 남은 의무를 성실하게 마치겠다는 뜻을 밝혔다.

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다만 송민호는 복무관리 책임자 A씨와 사전에 무단결근을 공모했다는 부분에 대해서는 선을 그었다.

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지난 7월 A씨 재판에 증인으로 출석한 송민호는 자신의 상태가 좋지 않을 당시 출근하지 않고 휴가를 사용한 것처럼 처리한 경우가 있었다는 취지로 증언했다. 그러면서도 "출근하지 않은 건 제 책임"이라며 복무 이탈 자체는 자신의 판단이었다고 강조했다.

A씨는 송민호의 근무 상황을 제대로 관리하지 않고 복무 이탈을 사실상 방조한 혐의를 받고 있다. 검찰은 A씨가 송민호의 장기간 무단결근이 가능하도록 하는 데 역할을 했으며 감독기관에 적발되지 않도록 조치했다고 판단해 징역 1년을 구형했다.

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반면 A씨 측은 관리가 미흡했던 부분에 대해서는 반성하면서도 송민호와 무단결근을 사전에 공모한 것은 아니라는 입장을 유지해왔다.

2024년 말 처음 불거진 송민호의 부실 복무 의혹이 수사와 기소, 재판으로 이어진 가운데 약 2년 만에 나오는 법원의 첫 판단에 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com