"변요한의 복수가 시작됐다"…100만 돌파 '타짜4', 미공개 본편 영상 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 100만 관객 돌파를 기념해 미공개 본편 클립 '돌아온 장태'를 공개했다.

공개된 영상은 베트남에서 모든 것을 빼앗긴 장태영(변요한)이 다시 한국으로 돌아온 순간을 담고 있다. 온몸에 상처를 입은 채 어두운 골목을 오르는 장태영의 모습만으로도 그가 어떤 시간을 견뎌왔는지 짐작하게 한다. 어렵게 돌아온 집에서 어린 시절 자신을 돌봐준 누나 장태희의 흔적을 찾는 불안한 장태영의 모습도 담겼다.

돌아온 장태영을 기다린 것은 반가움이 아니었다. 자신이 없는 사이 벌어진 일을 마주한 장태영 앞에 그를 지옥으로 몰아넣은 배신한 친구 박태영(노재원)의 환영이 나타난다. 환영이 된 박태영은 "벨제붑은 너야. 내가 아니라 너라고"라며 장태영을 흔들고, 장태영은 복수심에 몸서리친다. 영화의 제목이 품은 의미와 복수의 이유가 이 한마디에서 동시에 드러난다.

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이번 클립은 안타깝게 본편에서는 편집된 장면이다. 100만 관객 돌파를 기념해 두 친구의 서사를 보여주기 위해 공개됐다. 변요한은 많은 대사 없이 표정과 호흡만으로 인물이 지나온 시간을 담아냈다. 영화를 이미 본 관객에게는 다시 극장을 찾을 이유가, 아직 보지 못한 관객에게는 확실한 예고가 될 것으로 보인다.

CGV 골든에그지수 93%를 기록 중인 '타짜: 벨제붑의 노래'를 관람한 관객들은 짜릿한 복수극이 선사하는 카타르시스, '타짜' 시리즈의 오리지널리티는 계승하되 피날레 작품 다운 새로운 재미, 기존 '타짜' 시리즈를 전혀 몰라도 되는 새로운 세계관 등 다양한 이유로 영화를 선택했다. "장난 아닌 몰입감. 역대 타짜 시리즈 중 1편 다음으로 재미있게 봤다", "타짜 시리즈 너무 좋아하는데 1편 다음으로 최고", "복수는 바로 이런 거구나", "타짜1 보고 타짜는 1 아니면 안된다 생각했는데 이거 보고 싹 마음 바뀌어 버렸음", "오랜만에 재미있게 보고, 스트레스도 휙!", "기존 '타짜' 시리즈를 몰라도 가능!", "몰입도, 카타르시스, 스트레스 해소 전부 다 100점" 등 극장가를 찾은 관객들의 생생한 후기를 받고 있다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com