"사과·철회 없다"...이동진, '암살자(들)' 영상 비공개 논란에 정면 돌파

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화평론가 이동진이 영화 '암살자(들)' 리뷰 영상이 비공개로 전환된 가운데 자신을 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다. 특히 논란이 된 "그냥 음모론 정도로 치부할 수가 없다"는 발언이 일부 맥락과 다르게 받아들여졌다며 "평가를 철회하거나 사과할 생각은 없다"고 밝혔다.

이동진은 1일 자신의 블로그를 통해 '암살자(들)' 리뷰 영상과 관련한 장문의 글을 게재했다.

먼저 영상 비공개 경위에 대해 이동진은 전날 'B tv 이동진의 파이아키아' 제작진으로부터 영화 관련 논쟁이 계속되고 있어 지난달 25일 공개한 리뷰 영상을 비공개로 전환하겠다는 연락을 받았다고 설명했다. 이후 해당 영상은 실제 비공개 처리됐다.

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이동진은 자신이 리뷰에서 '암살자(들)'의 완성도와 장단점을 짚었지만, 이 가운데 "그냥 음모론 정도로 치부할 수가 없어요"라는 발언만 따로 인용되면서 논란이 이어졌다고 밝혔다.

그는 해당 발언이 1974년 8월 15일 국립극장에서 발생한 육영수 여사 피격 사건 당시 발사된 총탄의 행방 등 공식 발표만으로 해소되지 않는 의문을 영화가 어떻게 다루는지 설명하는 과정에서 나온 것이라고 강조했다.

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특히 일각에서 제기된 '박정희 대통령이 육영수 여사 피격 사건의 배후라는 주장을 옹호한 것 아니냐'는 취지의 비판에는 선을 그었다.

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이동진은 "영화가 제기하는 모든 가설이 사실이라는 뜻이 아니었다"며 해당 발언은 박정희 전 대통령이 사건의 배후였다는 주장과 "아무런 관련이 없는 말"이라고 밝혔다.

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이어 자신이 보기에 영화에도 '박정희 전 대통령이 육영수 여사 암살의 배후'라는 주장은 대사나 장면으로 담겨 있지 않다며 "제가 실제로 하지 않은 주장이 제 견해인 것처럼 받아들여지는 상황에 대해서 분명히 말씀드릴 필요가 있다고 생각했다"고 설명했다.

과거 다큐멘터리 '관타나모로 가는 길'에 대한 자신의 평가와 이번 발언이 모순된다는 지적에도 답했다. 당시에는 실제 사건과 재연 장면의 경계가 불분명한 다큐멘터리의 특성을 지적했던 것이라며, 배우가 연기하고 관객 역시 극화된 이야기임을 인지하는 극영화인 '암살자(들)'과는 동일한 기준을 적용하기 어렵다는 입장이다.

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다만 역사적 사건을 소재로 한 극영화에서 사실과 허구의 경계를 어디까지 허용할 것인지에 대한 비판과 토론 자체는 필요하다고 덧붙였다.

이동진은 이번 논란이 정치적 입장과 연결되는 것에도 거리를 뒀다. 그는 "이 영화에 대해 이번 영상을 통해 밝힌 제 견해는 현재 한국의 정치적 상황에 대한 국민의 한 사람으로서의 제 견해와 아무런 상관이 없다"고 강조했다.

그러면서 영화 자체에 대한 기존 평가는 유지하겠다는 뜻을 분명히 했다. 이동진은 "이번 '암살자(들)'에 대해 제가 했던 영화적 판단은 현재도 같다"며 "그 리뷰에서 제가 했던 평가를 철회하거나 그 평가 자체에 대해 사과할 생각은 없다"고 밝혔다. 다만 "제가 무엇을 말했고 무엇을 말하지 않았는지는 분명하게 남겨두고 싶었다"고 글을 맺었다.

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한편 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 영화는 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란이 일었다.

당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성과 정권의 개입 여지를 암시해 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 거센 비판이 제기됐다.

이후 제작진은 "1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로, 당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 정치적 목적 의도로 제작된 영화도 아니라는 입장을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com