‘나솔’ 33기 현숙, “환골탈태한다”더니 진짜 뼈말라 됐다…“오후 3시부터 굶어”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 현숙이 몰라보게 달라진 모습으로 라이브 방송에 등장해 시선을 집중시켰다. 방송 촬영 당시보다 한층 더 마른 몸매로 나타난 그는 혹독한 식단 관리와 운동으로 완성한 다이어트 근황까지 직접 공개했다.

1일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집 출연진이 함께한 종영 기념 라이브 방송이 진행됐다.

이날 순자, 영호, 영철, 정숙, 현숙, 광수, 영숙, 영식, 영자, 상철이 한자리에 모였다. 영수와 옥순은 개인 사정으로 불참했다.

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눈길을 끈 것은 현숙의 변화였다. 방송에서 보여준 모습보다 훨씬 날렵해진 얼굴선과 가녀린 체형으로 등장하면서 출연진 사이에서도 확 달라진 분위기가 돋보였다. 현숙 역시 다이어트를 위해 상당한 노력을 기울였다고 인정했다.

그는 "혹독하게 다이어트를 했다"며 체중 감량에서 가장 중요하게 생각한 것은 식단이었다고 밝혔다. 심하게 관리할 때는 오후 3시 이후부터 다음 날까지 공복을 유지하기도 했다는 설명. 좋아하던 음식도 하나씩 포기했다. 평소 빵과 디저트를 좋아했지만 다이어트를 시작하면서 이를 끊었고 이후 먹지 않는 음식의 종류를 점차 늘려가는 방식으로 식단을 관리했다고 전했다.

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최근에는 운동 방식에도 변화를 줬다. 현숙은 새롭게 축구를 시작했다고 밝히며 식단 관리뿐 아니라 활동량까지 늘리고 있는 근황을 전했다.

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라이브 방송에서도 적극적인 모습은 이어졌다. 누리꾼들의 댄스 요청이 나오자 망설이지 않고 자리에서 일어났고 광수와 즉석에서 춤을 선보이며 웃음을 안겼다.

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현숙은 방송 당시에도 종영 이후 달라진 모습을 보여주겠다는 의지를 드러낸 바 있다. 실제 라이브 방송에서 확연히 달라진 모습으로 나타나자 온라인에서는 "정말 뼈말라가 됐다", "환골탈태해서 나오겠다더니 진짜 해냈다", "방송 때와 분위기가 완전히 달라졌다" 등의 반응이 이어졌다.

한편 현숙은 이날 자신의 연애 상태도 솔직하게 공개했다. 그는 여전히 모태솔로라고 밝히며 '나는 솔로' 출연 이후에도 아직 새로운 연애를 시작하지 않았다고 전했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com