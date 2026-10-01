박보검·태양→로제, 매년 신년회 함께하는 사이..리정 "같은 소속사, 1년에 한번 모여"(허경환쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 댄서 리정이 소속사 더블랙레이블의 사내 문화를 공개해 눈길을 끌었다.

지난달 30일 유튜브 채널 'ggzz'에는 "톱스타 안무는 더 받는다? 노제&리정이 밝힌 업계 비밀, 최초공개 | EP. 04 노제&리정 편 | 허경환의 유행쇼"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 댄서 노제와 리정이 출연해 근황을 전하는 것은 물론, 안무가들 사이에서 통용되는 이야기와 업계의 다양한 비하인드 등을 솔직하게 털어놨다. 특히 두 사람은 소속사와 관련된 이야기부터 평소 궁금했던 스타들의 이야기를 나누며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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리정은 자신의 소속사를 소개하던 중 "박보검 님이랑 같은 회사"라고 밝혀 관심을 모았다. 이에 허경환은 리정의 소속사가 배우 박보검을 비롯해 임시완, 이강인, 블랙핑크 로제, 태양 등이 몸담고 있는 곳인지 확인했고, 리정은 "맞다. 더블랙레이블"이라고 답했다.

같은 소속사 식구들이 한자리에 모이는 자리가 있는지 묻는 질문도 이어졌다. 허경환이 "다 같이 워크숍 같은 건 안 가봤냐"고 묻자, 리정은 잠시 고민하는 듯하면서도 "얘기해도 되는지 모르겠는데 저희 회사는 1년에 한 번, 연초에 신년회를 연다"고 설명했다.

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이어 허경환은 한층 더 짓궂은 질문을 던졌다. 만약 워크숍을 가는 버스 안에서 남자 연예인들이 혼자 앉아 있다면 누구 옆에 앉고 싶냐고 물은 것.

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리정은 망설임 없이 이강인을 꼽았다. 그는 "이강인 선수님 옆에 앉고 싶다. 왜냐하면 나라를 대표하는 분이니까 얘기를 들어보고 싶다"며 이강인과 이야기를 나눠보고 싶은 이유를 밝혔다.

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그러면서 뜻밖의 이유도 덧붙였다. 리정은 "아이키 언니가 사인 받아오랬다. 생일선물로 받고 싶다고 했다"라고 털어놨고, 예상치 못한 답변에 현장에서는 웃음이 터져 나왔다.

노제는 빅뱅 태양을 꼽으며 오랜 팬심을 드러냈다. 그는 "초등학생 때부터 빅뱅 너무 팬이다. 결혼생활 어떠신지 묻고 싶다. 너무 예쁘게 살고 계신다"라고 말했다. 어린 시절부터 빅뱅의 팬이었다는 솔직한 고백에 이어 태양의 결혼생활까지 궁금해하는 모습이 웃음을 자아냈다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com