[공식] '영화계 대표 장수 커플' 구교환♥이옥섭 감독, 4년 전 혼인신고 마쳤다…"따뜻한 축복과 응원 부탁"(전문)

구교환(왼쪽), 이옥섭 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환과 이옥섭 감독이 2022년 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.

구교환 소속사 나무엑터스는 1일 스포츠조선에 "구교환 배우와 이옥섭 감독은 오랜 시간 연인으로 서로를 믿고 의지해 왔으며, 지난 2022년 혼인신고를 하고 부부의 연을 맺었다"고 밝혔다.

이어 "두 사람은 서로의 가장 가까운 동료이자 가족으로서 변함없이 곁을 지키며 함께해 오고 있다"며 "늘 서로에게 든든한 힘이 되어온 두 사람의 앞날에 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다. 앞으로 구교환 배우와 이옥섭 감독은 각자의 자리에서 좋은 작품으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

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구교환과 이옥섭 감독은 영화계 대표 장수 커플이다. 두 사람은 2013년부터 만남을 이어왔으며, 2020년 열애 사실을 공개했다. 서울예대 동문인 구교환과 이옥섭 감독은 '4학년 보경이', '연애다큐', '플라이 투 더 스카이', '메기' 등 다수의 작품을 함께 해왔으며, 제작사 2X9HD도 함께 이끌고 있다. 최근에는 방송인 장도연이 출연한 영화 '너의 나라'를 공동 연출하기도 했다.

구교환은 열일 행보를 이어가는 중이다. 지난해 연말 개봉한 영화 '만약에 우리'를 시작으로 '군체', JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등에 출연했다. 지난달 30일 개봉한 영화 '부활남: 더 레드'로도 관객들과 만나고 있다.

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이하 구교환 소속사 나무엑터스 공식입장 전문.

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안녕하세요. 나무엑터스입니다.

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금일 보도된 구교환 배우와 이옥섭 감독의 기사에 대해 말씀드립니다.

구교환 배우와 이옥섭 감독은 오랜 시간 연인으로 서로를 믿고 의지해 왔으며, 지난 2022년 혼인신고를 하고 부부의 연을 맺었습니다. 두 사람은 서로의 가장 가까운 동료이자 가족으로서 변함없이 곁을 지키며 함께해 오고 있습니다.

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늘 서로에게 든든한 힘이 되어온 두 사람의 앞날에 따뜻한 축복과 응원 부탁드립니다. 앞으로도 구교환 배우와 이옥섭 감독은 각자의 자리에서 좋은 작품으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com