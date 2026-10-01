"스펙터클하고 통쾌한 액션"…구교환→김시아 '부활남: 더 레드', 극장가 부활 흥행 열풍

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉일 동시기 한국영화 개봉작 박스오피스 1위에 올랐다.

개봉 전부터 스펙터클한 액션과 매력적인 캐릭터들의 시너지로 기대를 모은 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉 첫날 동시기 한국영화 개봉작 박스오피스 1위를 기록했다. 이는 쟁쟁한 화제작 사이 존재감을 입증하는 것으로, 개천절 연휴를 앞둔 극장가에 새로운 흥행 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

개봉 전 시사부터 관객들 사이 다채로운 호평이 잇따르고 있는 '부활남: 더 레드'는 실관람객들의 높은 만족도를 이끌어내며 입소문 열기에 더욱 박차를 가하고 있다. 여기에 생생한 타격감과 폭발적인 파워가 어우러진 액션과 짜릿한 쾌감을 배가시키는 리드미컬한 연출, 쉴 틈 없이 몰아치는 전개를 향한 극찬이 쏟아지고 있어 다가오는 연휴에 이어질 '부활남: 더 레드'의 흥행 행보에 이목이 집중된다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com