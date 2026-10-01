‘나솔’ 33기 상철, 독하게 14kg 빼고 ‘반쪽’ 됐다…“단체사진에 충격”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 상철이 무려 14kg을 감량한 모습으로 나타나 시선을 집중시켰다. 방송 속 자신의 모습을 보고 충격을 받은 뒤 운동과 식단을 병행하며 독하게 체중을 감량했다고 전했다.

1일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집 종영 기념 라이브 방송이 진행됐다.

이날 상철은 방송 당시보다 확연히 날렵해진 모습으로 등장했다. 얼굴의 부기가 빠지면서 턱선이 한층 갸름해졌고 전체적인 체형 역시 슬림해져 한눈에 봐도 큰 변화가 느껴졌다. 상철은 최근 근황을 묻자 방송을 마친 뒤 본격적으로 다이어트에 돌입했다고 밝혔다.

Advertisement

그는 원래도 운동을 해왔지만 부상 때문에 한동안 제대로 하지 못했다며 촬영이 끝난 뒤 다시 운동과 식단을 병행하기 시작했다고 설명했다. 요즘에는 일과 집, 헬스장을 오가는 생활을 반복하며 몸 관리에 집중하고 있다고 전했다.

다이어트를 결심하게 된 계기는 뜻밖에도 '나는 솔로' 촬영 마지막 날이었다. 상철은 모든 촬영을 마친 뒤 출연진과 함께 찍은 단체사진을 보고 상당한 충격을 받았다고 털어놨다. 사진 속 자신의 모습을 확인한 뒤 '내가 저 정도였나'라는 생각이 들었고 그 순간부터 제대로 살을 빼야겠다고 마음먹었다는 것. 그는 당시 모습을 두고 스스로 보기 싫다는 생각까지 들었다며 그만큼 독하게 다이어트를 시작했다고 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

그 결과 감량한 체중은 무려 14kg. 라이브 방송을 앞두고 마지막까지 관리에도 힘을 줬다. 상철은 조금이라도 얼굴이 갸름해 보이고 싶어 방송 직전 이틀 동안 탄수화물을 끊으며 부기까지 뺐다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

단기간에 숫자만 줄이는 데 그치지 않고 꾸준히 운동과 식단을 병행했다는 점에서도 눈길을 끌었다. 촬영 당시와 비교하면 얼굴선부터 분위기까지 확연하게 달라진 모습이었다.

Advertisement

33기에서는 현숙 역시 혹독한 다이어트를 통해 확 달라진 모습으로 등장한 가운데 상철까지 14kg 감량 사실을 공개하면서 종영 후 가장 크게 달라진 출연자들의 근황이 또 하나의 볼거리가 됐다.

상철은 5년 차 우체국 집배원으로 '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연했다. 방송에서는 서툴지만 솔직한 연애 모습으로 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 이날 라이브 방송에서 "현재까지도 솔로다. 클린하다"라고 자신의 상황을 전하기도 했다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com