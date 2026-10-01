'부활남' 첫날 4위로 출발..'암살자(들)→'타짜4' 韓영화 3강 구축

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)가 개봉 첫날 흥행 4위에 오르며 쾌조의 출발을 예고했다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 개봉 전부터 스펙터클한 액션과 매력적인 캐릭터들의 시너지로 기대를 모은 '부활남'이 개봉 첫날인 지난 9월 30일 4만2872명을 동원, 전체 박스오피스 4위에 올랐다. 누적 관객수는 시사회 포함 5만1675명을 기록했다. 쟁쟁한 화제작 사이 존재감을 입증한 '부활남'은 개천절 연휴를 앞둔 극장가에 새로운 흥행 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

개봉 전 시사부터 관객들 사이 다채로운 호평이 잇따르고 있는 '부활남'은 실관람객들의 높은 만족도를 이끌어내며 입소문 열기에 더욱 박차를 가하고 있다. 여기에 생생한 타격감과 폭발적인 파워가 어우러진 액션과 짜릿한 쾌감을 배가시키는 리드미컬한 연출, 쉴 틈 없이 몰아치는 전개를 향한 극찬이 쏟아지고 있어 다가오는 연휴에 이어질 '부활남'의 흥행 행보에 이목이 집중된다.

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영화를 관람한 관객들은 '부활남'이 선사하는 시원한 카타르시스에 뜨거운 반응을 전하고 있다. 특히, 평범한 일상을 살아가던 무스펙 취준생이 죽음을 거듭할수록 더욱 강력해지는 능력을 갖게 된다는 참신한 이야기와 매력적인 캐릭터들의 유쾌한 호흡이 관객들 사이 입소문 열기에 박차를 가하고 있다.

채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com