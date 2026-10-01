'암살자(들)' 논란 속에도 2주 차 달린다..흥행 2위→200만 돌파 목전

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 개봉 2주 차 흥행세를 이어가고 있다.

'암살자(들)'이 한국 영화 박스오피스 1위와 한국 영화 예매율 1위를 차지하며, 개봉 2주 차에도 막강한 흥행력으로 자존심을 지키고 있다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 1일 오전 7시 기준 누적 관객수 176만6942명을 기록하며 전체 흥행 2위, 한국 영화 박스오피스 1위에 올랐다.

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추석 연휴 이후에도 이어지는 관객들의 선택에 힘입어 흥행 기세를 이어가고 있는 가운데, 특히 한국 영화 예매율에서도 거듭 정상을 차지하고 있어 개천절 연휴를 맞아 더욱 강력해질 흥행세에 이목이 집중된다.

실관람객들의 폭발적인 호평도 끊이지 않고 있다. 긴장감 넘치는 전개와 압도적인 연기 앙상블, 높은 몰입감과 탄탄한 완성도까지 작품의 다채로운 매력에 대한 생생한 반응이 이어지며 입소문에 힘을 더하고 있다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com