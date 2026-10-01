33기 영수, 풀세팅하고 '라방'은 불참..결국 따로 해명 "치킨은 나도 먹기 싫었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 33기 영수가 라이브 방송에 불참한 가운데, 방송 출연에 대한 솔직한 아쉬움을 털어놨다.

1일 한 미용실 업체는 SNS 계정을 통해 "'나는 솔로' 33기 영수님과 함께했다. 함께하는 동안 너무 재미있었다"며 영수와 함께한 영상을 공개했다.

업체 측은 이어 "치킨 해명해주셨어요ㅎㅎㅎ 영수님도 드시기 싫으셨대요ㅎㅎㅎ 오늘 아쉽게도 라방 참석 못 하셨지만 덕분에 방송 너무~ 재미있게 봤습니다. 영수님 겁나 응원할게요!! 악플 쓰면! 경찰 아저씨가 잡아간대요!!"라고 덧붙이며 영수를 응원했다.

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공개된 영상에는 영수가 미용실을 찾아 헤어스타일을 변신하는 과정이 담겼다. 이날 영수는 '나는 솔로' 촬영 당시를 돌아보며 솔직한 심경을 전했다.

영수는 "촬영하는 동안 어떠셨냐"는 질문에 "좋은 분들 많이 만나서 좋았다"고 답했다. 그러면서도 "조금 더 좋은 추억을 쌓았으면 하는 아쉬움도 크다. 다시 촬영하면 잘할 수 있을 것 같다"라고 덧붙이며 아쉬움을 드러냈다.

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다시 한번 출연할 의향이 있느냐는 질문에는 신중한 태도를 보였다. 헤어 디자이너가 "다시 기회가 생기면 출연할 거냐"고 묻자 영수는 "그 부분은 제가 뭐라 말씀을 드릴 수는 없다"라고 조심스럽게 답했다.

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이후 본격적인 헤어스타일 변신에 나선 영수는 자신의 평소 스타일 취향도 공개했다. 그는 "짧은 머리와 위로 올리는 스타일을 선호한다"며 "튀지 않고 깔끔한 걸 선호한다"라고 밝혔다.

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헤어 디자이너는 영수의 의견을 적극 반영해 긴 머리를 짧게 정리했고, 깔끔한 아이비리그컷 스타일로 변신시켰다. 한층 단정해진 모습으로 거울을 확인한 영수는 "깔끔해졌다"라고 만족감을 드러내며 환하게 웃어 보였다.

영상 말미에는 영수를 향한 응원 메시지도 이어졌다. 헤어 디자이너가 카메라를 향해 "악플 금지!"라고 외치자, 영수 역시 "악플 금지입니다"라고 웃으며 화답했다.

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한편 영수는 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 솔로' 33기에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다.