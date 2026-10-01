'세바퀴' 피해자 또 나왔다.."독한 애드리브에 주눅들어" 박미선도 사과

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김새롬이 과거 '세바퀴' 출연 당시 주눅 들었던 경험을 털어놓으며 뒤늦은 아쉬움을 드러냈다.

9월 30일 방송된 MBC '라디오스타'는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연한 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김새롬은 과거 예능 활동을 돌아보며 아쉬움을 털어놨다. 그는 "2000년대 악명 높은 예능 '강심장', '세바퀴', '스타킹' 을 겪어왔는데 그중에 제일 주눅이 들고 힘들었던 게 사실은 '세바퀴'였다"고 밝혔다.

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이어 "기를 쓰고 했지만 '세바퀴'는 다음 녹화 때마다 성적표를 받는 느낌이었다. 잘했으면 앞줄 유지, 못하면 다음 줄로 밀려난다. 그러면 '내가 지난주에 못했구나' 싶은 거다"라고 회상했다.

김새롬은 "'세바퀴'는 워낙 하드코어니까 쿡 찌르면 개인기가 나와야 하는 프로그램인데 정말 재능 있는 개그맨들도 하기 어려운데 나는 맨날 포즈만 잡고 워킹만 하던 애니까 개인기가 없었다"고 털어놨다.

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이를 들은 김구라는 "'세바퀴'와 '조혜련과의 권투' 중에 더 힘든 게 무엇이냐"고 물었고, 김새롬은 한 치의 망설임도 없이 '세바퀴'를 선택했다. 그러면서 "권투는 링 위에라도 올라가니까 (분량이 있어서) 나은데 '세바퀴'는 내가 링 위에도 못 올라갈 수도 있다"고 설명했다.

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이에 당시 '세바퀴' MC 중 한 명이었던 박미선은 "괜히 미안하다"며 안쓰러워했다.

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김새롬은 "가장 아쉬웠던 건 그때 당시 언니들이 독했다. 그래서 '새롬이 아까 화장실에서 담배 피우고 나왔구나' 같은 독한 애드리브가 많았다"며 "언니들이 (분량 챙겨주기 위해) 던져주는 모종의 사인이었는데 나는 그때 주눅들어서 그다음 녹화 때는 다음 줄로 밀려나고는 했다"고 떠올렸다.

그러면서 "그때 더 강하게 받아쳤으면 첫째 줄에 앉았을 텐데 이제서야 복기한다"고 말했다.

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김구라는 "당시 김새롬이 20대 초반이었으니까 쉽지는 않았을 거다"라며 이해했고, 유세윤 역시 "무엇이든 해내면 스타가 되는 걸 다들 아니까 다 긴장이 됐던 무대였다"며 공감했다.