박정수, ♥정을영 감독 입맛 폭로 "영감이랑 해외가면 김치 싸가, 김치찌개·순댓국 좋아한다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박정수가 연인인 정일영 감독의 남다른 입맛을 공개해 웃음을 안겼다.

지난달 30일 박정수의 유튜브 채널에는 '박정수가 찾은 용산의 숨은 맛집'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 박정수는 무려 5년 동안 찾고 있다는 용산의 한 이탈리안 맛집을 직접 소개하며 남다른 미식 취향을 드러냈다.

식사를 앞두고 제작진은 박정수에게 "여기는 감독님이랑 안 오셨냐"고 물었다. 박정수가 오랜 시간 이곳을 찾은 단골인 만큼, 연인인 정일영 감독과도 함께 방문한 적이 있는지 궁금했던 것.

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하지만 박정수는 "여기는 안 왔다. 감독님은 김치찌개, 순댓국 그런 거 좋아한다"라며 정일영 감독의 소박한 입맛을 공개했다.

이어 정일영 감독의 식사 취향을 설명하던 박정수는 해외여행을 갈 때면 더욱 뚜렷해지는 그의 '한식 사랑'을 언급했다.

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박정수는 "주로 외국 가면 우리 영감은 우리나라 김장 김치를 싸가야 하는 분이다. 외국에 가면 더 김치를 먹더라"라고 털어놨다.

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반면 박정수는 여행지에서 현지 음식을 즐기는 편이라고. 그는 "난 외국에 가면 그 나라 음식을 먹고 오겠다는 생각을 하더라. 그런데 우리 바깥 분은 그런 사람이 아니다"라고 말했다.

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해외까지 나가서도 김치를 챙겨 먹는 정일영 감독과, 여행을 떠나면 현지 음식부터 경험하고 싶어 하는 박정수의 극명한 식성 차이가 웃음을 자아냈다. 특히 박정수는 정일영 감독의 입맛을 거듭 강조하며 남다른 '김치 사랑'을 전해 눈길을 끌었다.

한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 얻었지만 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 아버지 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.