‘암살자(들)’ 中자본-왜곡설에 옹호론도 등장했다…한정수→박시영 “다큐와 달라”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다. 이런 와중 작품을 옹호하는 목소리도 잇따라 나오고 있다. 배우 한정수에 이어 영화 포스터 디자이너 박시영까지 공개적으로 입장을 밝히면서 논쟁이 작품 안팎으로 계속 확산되는 모양새다.

'암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 허진호 감독의 신작이다. 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했고 실제 사건과 영화적 상상력을 결합해 당시 사건의 배후를 추적하는 내용을 담았다.

개봉 이후 흥행에는 성공했다. 추석 연휴 동안 140만명 넘는 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 올랐고 개봉 나흘 만에 100만 관객을 돌파했다. 다만 영화 속 일부 설정을 두고 정치권과 온라인에서는 역사 왜곡이라는 비판이 이어졌다.

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이런 가운데 배우 한정수는 1일 자신의 SNS를 통해 작품을 둘러싼 과도한 해석에 불편한 심경을 드러냈다. 그는 영화와 다큐멘터리는 본질적으로 다르다는 취지의 메시지를 남기며 작품은 창작물 자체로 봐야 하지 않겠느냐는 입장을 밝혔다.

한정수는 최근 사회적 이슈에 꾸준히 목소리를 내왔던 인물. 이번에도 길게 정치적 주장을 펼치기보다 짧은 문장으로 자신의 생각을 전하면서 '암살자(들)' 논쟁에 다시 이름을 올렸다.

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박시영 디자이너의 반응은 더 직설적이었다.

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박시영은 최근 주진우 국민의힘 의원이 영화에 중국계 자본 수백억원이 들어갔다는 의혹을 제기한 보도를 SNS에 공유한 뒤 강한 어조로 반박했다. 그는 반복되는 '중국 자본' 의혹 제기 자체가 식상하다는 취지로 꼬집었고, 실제 제작비보다 훨씬 큰 금액의 투자를 끌어왔다면 오히려 대단한 일 아니냐는 식으로 비꼬며 반발했다.

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여기에 중국산 영상 생성 AI까지 언급하며 직접 영화를 만들어보라는 식의 풍자도 이어갔다.

박시영은 '왕과 사는 남자', '호프', '군체'를 비롯해 '곡성', '관상', '마더' 등 굵직한 한국 영화의 포스터 작업에 참여한 디자이너다. 영화계 내부 인사가 공개적으로 정치권 주장에 맞선 셈이라 더욱 관심이 쏠렸다.

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앞서 제작사 하이브미디어코프 역시 중국 자본 유입설에 대해 사실이 아니라고 선을 그었다. 제작사는 '암살자(들)'이 100% 국내 자본으로 제작된 작품이라는 입장을 내놨다. 역사 왜곡 논란에 대해서도 특정한 역사적 결론을 확정하거나 기존 사실을 뒤집으려는 작품이 아니라 실제 사건과 기록에 영화적 상상력을 더한 극영화라는 설명을 반복했다.

반면 일부 정치 인사들은 영화가 박정희 전 대통령과 중앙정보부를 사건의 배후로 의심하게 만드는 설정을 담았다며 문제를 제기하고 있다. 상영 중단 요구와 함께 제작비 출처까지 정치권 쟁점으로 번지면서 논란은 갈수록 커지고 있다.

관객 반응 역시 엇갈린다. 실제 관람객 평가에서는 비교적 높은 점수를 받는 반면 일부 온라인 평점에서는 낮은 점수가 이어지는 등 작품을 둘러싼 평가가 극명하게 갈리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com