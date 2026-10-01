엔씨의 '아이온2', 글로벌 얼리 액세스 시작…스팀 매출 1위로 출발

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엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 얼리 액세스에 돌입하며 초반 흥행세를 보이고 있다.

엔씨는 '아이온2'의 글로벌 얼리 액세스를 9월 30일(현지시각) 시작했다고 밝혔다. '파운더스 팩'을 구매한 이용자는 정식 출시보다 앞서 게임을 플레이할 수 있다. 정식 서비스는 오는 10월 5일 시작한다.

글로벌 서비스는 PC 플랫폼 스팀과 엔씨의 퍼플을 통해 진행된다. 북미·남미·유럽·아시아(일본) 등 4개 지역에 서버를 운영하며 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 8개 언어를 지원한다.

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출시 전부터 이어진 관심도 실제 판매 성과로 나타났다. '아이온2'는 얼리 액세스가 시작된 9월 30일 스팀 글로벌 'Top Sellers' 차트 1위에 올랐다. 미국과 프랑스, 독일, 스페인, 브라질 등 12개 국가에서도 매출 순위 1위를 기록했다.

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출시 전 스팀 위시리스트 등록 수 역시 130만건을 넘어섰다. 엔씨가 '아이온' IP를 앞세워 글로벌 시장을 겨냥한 만큼, 얼리 액세스 단계에서 확보한 관심을 정식 출시 이후 실제 이용자와 매출로 얼마나 이어갈지가 관건이다.

엔씨는 얼리 액세스 시작과 함께 공식 유튜브 채널에 런칭 트레일러도 공개했다. 영상에는 '아이온2'의 핵심 콘텐츠인 자유로운 비행과 공중 전투, 천족과 마족의 대결을 비롯해 PvE와 PvP 콘텐츠 등이 담겼다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com