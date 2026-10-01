BTS 진·정국, 공항서 여권까지 찍는 사생에 분노.."그만 하세요" 직접 제지

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 해외 일정 참석을 위해 출국한 가운데, 공항에서 일부 팬들의 도를 넘은 촬영이 이어지면서 멤버들이 직접 자제를 당부하는 상황이 벌어졌다.

지난달 30일 방탄소년단 지민, 진, 뷔, 정국, 제이홉은 해외 일정에 참석하기 위해 인천국제공항을 통해 출국했다.

이날 인천공항에는 방탄소년단 멤버들을 보기 위해 많은 팬들이 몰렸다. 출국을 위해 이동하는 과정에서 멤버들의 모습을 카메라에 담으려는 팬들의 촬영이 이어졌고, 특히 여권을 확인하는 과정에서도 사생활을 침해할 수 있는 과도한 촬영이 계속됐다.

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결국 멤버들이 직접 자제를 당부했다. 진은 정국에게 "야 정국아 그만 찍으라고 한번 해줘"라고 말하며 불편한 심경을 드러냈고, 이에 정국은 주변을 향해 "그만하세요"라고 부탁했다.

경호원들 역시 현장에서 반복적으로 "그만하세요", "찍지 마세요", "여권 나와요"라고 당부하며 촬영을 제지했다. 특히 여권 확인 과정은 개인 신상정보가 노출될 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요한 상황이었지만, 일부 팬들의 촬영은 쉽게 멈추지 않았다.

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공항은 불특정 다수가 이용하는 공공장소인 만큼 스타를 향한 관심과 응원에도 일정한 거리가 필요하다. 특히 출입국 과정에서 여권 등 개인정보가 확인되는 순간에는 아티스트의 사생활 보호를 위해 더욱 세심한 배려가 요구된다.

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방탄소년단 멤버들이 직접 "그만하세요"라고 당부할 정도로 현장에서 촬영이 이어진 만큼, 팬덤 문화에서도 아티스트의 안전과 사생활을 존중하는 성숙한 태도가 필요하다는 목소리가 나온다.

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한편 방탄소년단은 오는 2일 콜롬비아 보고타를 시작으로 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 남미 투어에 돌입한다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com