방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠', 보스 5종 잡는 '보스러시' 추가

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웹젠의 방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠'에 보스 토벌과 캐릭터 성장을 연계한 신규 콘텐츠가 추가된다.

웹젠은 1일 '뮤: 포켓 나이츠'에 신규 던전 '보스러시'와 육성 콘텐츠 '아르카'를 업데이트했다. '보스러시'는 이계 공간 '차원 균열'에 등장하는 5종의 보스를 처치하는 콘텐츠다. 로랜시아 마을의 '차원 균열'과 몬스터 NPC를 통해 입장할 수 있으며, 보스를 처치하면 신규 성장 재료인 '아르카 오브'를 얻을 수 있다.

이 재료는 신규 육성 시스템 '아르카'에 사용된다. 메인 스테이지 201단계에 진입하면 '아르카'가 열리며, '아르카 오브'를 활용해 6종의 능력치를 강화할 수 있다. 각 능력치를 최고 등급까지 올리면 아르카 레벨이 상승해 추가적인 캐릭터 성장이 가능하다.

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업데이트와 함께 이벤트도 진행한다. 1일부터 '보스러시' 던전을 공략하고 임무를 완료하면 던전을 바로 소탕할 수 있는 '보스러시 열쇠'를 지급한다. 8일부터 26일까지는 '황금 도토리 수확제'가 열린다. 탐험에서 획득한 도토리와 황금 도토리를 모아 다이아와 보석류 아이템 등 게임 내 재화로 교환할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com