[공식] 최수종, 모친상 발인 하루 만 ‘유퀴즈’ 녹화..하희라도 슬픔 속 동반 참석

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최수종이 모친상을 치른 이후 아내 하희라와 함께 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화를 마쳤다.

1일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 측 관계자는 "최수종 하희라 부부가 최근 '유퀴즈' 녹화를 마쳤다"고 밝혔다.

최수종은 지난달 25일 모친상을 당했다. 고인의 발인은 9월 29일 오전 8시 엄수됐다. 최수종은 발인을 마친 뒤 하루 만에 방송 녹화 일정을 소화한 것으로 확인됐다. 아내 하희라 역시 녹화에 함께 참여하면서 두 사람이 방송을 통해 어떤 이야기를 전할지 관심이 모인다.

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이번 '유퀴즈' 출연은 두 사람에게 더욱 특별한 시간이 될 전망이다. 최수종과 하희라는 오는 11월 5일부터 공연되는 연극 '러브레터'에 나란히 출연한다. 두 사람이 데뷔 이후 처음으로 같은 연극 무대에 함께 오르는 만큼, 부부가 한 작품을 통해 어떤 호흡을 보여줄지에도 기대가 쏠린다.

특히 오랜 시간 부부로 함께해온 두 사람이 처음으로 연극 무대에서 연기 호흡을 맞추게 된 만큼, '러브레터' 출연을 결정하게 된 계기와 작품을 준비하는 과정 등에 대해서도 이야기를 나눌 것으로 보인다. '유퀴즈'를 통해 두 사람이 함께 전할 진솔한 이야기에 관심이 모이는 이유다.

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최수종과 하희라가 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다. 두 사람이 함께 출연하는 방송분의 구체적인 방송일은 추후 공개될 예정이다.

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한편 최수종과 하희라는 1993년 결혼해 연예계를 대표하는 잉꼬부부로 오랜 시간 사랑받아왔다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 방송을 통해서도 서로를 향한 애정은 물론 가족에 대한 이야기를 꾸준히 전하며 변함없는 부부애를 보여왔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com