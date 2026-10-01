[속보] '102일 무단결근' 송민호, 1심서 징역 1년·집유 2년…법정구속 면했다

사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 위너 송민호(33)가 사회복무요원 복무 중 102일을 무단결근한 혐의로 1심서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

서울서부지법 형사10단독(성준규 판사)은 1일 오전 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 당시 복무 관리 책임자 A씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년이 선고됐다.

송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 일대에서 사회복무요원으로 근무하면서 정당한 사유 없이 총 102일간 복무지를 이탈한 혐의를 받았다.

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검찰이 파악한 송민호의 실제 의무 출근일은 약 430일로, 전체 출근일의 약 4분의 1을 무단결근한 셈이다. 병역법은 사회복무요원이 정당한 사유 없이 통틀어 8일 이상 복무를 이탈할 경우 3년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있다.

이번 사건은 2024년 12월 송민호의 부실 복무 의혹이 제기되면서 수면 위로 떠올랐다. 이후 병무청의 수사 의뢰를 받은 경찰이 수사에 착수했고, 검찰은 휴대전화 포렌식과 GPS 기록 등을 토대로 추가 무단결근 사실을 확인해 송민호를 재판에 넘겼다.

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송민호는 지난 4월 열린 첫 공판에서 자신의 병역법 위반 혐의를 인정했다. 당시 검찰은 송민호에게 징역 1년 6개월을 구형했다.

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송민호는 최후진술에서 자신의 정신건강 문제를 언급하면서도 이를 변명이나 핑계로 삼을 수 없다는 취지로 사과했다. 그러면서 건강을 회복해 다시 복무할 기회가 주어진다면 끝까지 성실하게 마치고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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다만 송민호 측은 복무 관리 책임자와 사전에 공모해 무단결근했다는 부분에 대해서는 부인해왔다. A씨 역시 송민호의 복무를 제대로 관리하지 못한 책임은 인정하면서도 사전에 공모했다는 혐의는 부인했다. 검찰은 A씨에게 징역 1년을 구형했다.

결국 재판부는 이날 송민호에게 검찰 구형량인 징역 1년 6개월보다 낮은 징역 1년을 선고하면서 형의 집행을 2년간 유예했다. 이에 따라 송민호는 1심에서 법정구속을 피하게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com