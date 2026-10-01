조이시티 '3on3 프리스타일', 중국 판호 획득…현지 서비스 준비

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조이시티의 스포츠 게임 '3on3 프리스타일'이 중국 판호를 받으며 현지 시장 진출을 본격화한다.

조이시티는 자사가 개발한 '3on3 프리스타일'이 중국 판호를 획득했다고 1일 밝혔다. 중국 서비스명은 '3대3 가농'이며, 현지 퍼블리셔 하오지아를 통해 서비스를 준비한다.

'3on3 프리스타일'은 조이시티의 대표 IP '프리스타일'을 기반으로 개발한 3대3 길거리 농구 게임이다. 언리얼 엔진 기반 카툰 렌더링과 캐릭터별 개성을 앞세웠으며, 실시간 팀 대전을 통해 빠른 경기 진행과 길거리 농구 특유의 분위기를 구현했다. 2016년 PS4 출시를 시작으로 X박스와 PC 등으로 플랫폼을 확대하며 글로벌 서비스를 이어왔다.

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이번 판호 획득으로 중국 서비스에도 속도가 붙을 전망이다. 특히 '프리스타일' 시리즈가 앞서 중국 시장에서 서비스를 이어오며 현지 이용자 기반을 확보한 만큼, 기존 IP 인지도와 서비스 경험을 '3on3 프리스타일'로 확장하는 것이 조이시티의 전략이다.

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전현규 조이시티 프리스타일 사업본부장은 "이번 판호 획득을 통해 '3on3 프리스타일'을 중국 이용자들에게 선보일 수 있는 기반을 마련했다"며 "현지 파트너사와 협력해 안정적인 서비스 준비에 만전을 기할 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com