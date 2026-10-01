'홀로 출산' 서민재, 훌쩍 큰 아들과 단둘이 돌사진 "나중에 커서 뭐라 하지 마"

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[스포츠조선 김소희 기자] '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알린 서민재(개명 후 서은우)가 훌쩍 자란 아들의 돌 사진을 공개하며 근황을 전했다.

서은우는 1일 자신의 계정에 "일정이 좀 꼬여 좀 많이 미리 찍은 돌 사진 촬영 현장인데요. 이 쬐깐한 게 한 번도 울지 않았지만, 대신 한 번도 '웃지 않는' 바람에!! 초이스 컷도 전부 무표정이라는 슬픈 사연이 있어요.. 하. 나중에 커서 나한테 뭐라 하지 마라. 하다하다 30살 훌쩍 넘은 엄마가 앞에서 재롱부렸는데도 안 웃은 건 너셔요..^^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 아들의 돌 사진을 촬영하기 위해 사진관을 찾은 서은우의 모습이 담겼다. 서은우는 아이와 함께 다양한 콘셉트로 촬영에 나서며 특별한 순간을 기록했다.

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이날 서은우는 아이보리색의 깔끔한 원피스에 운동화를 매치해 편안하면서도 단정한 스타일을 완성했다. 아들은 카키색 멜빵바지를 입고 귀여운 매력을 뽐냈으며, 두 사람은 같은 디자인의 운동화를 신어 커플 신발을 완성했다.

사진 속 서은우는 아들의 손을 꼭 잡은 채 사랑스러운 눈빛으로 아이를 바라보고 있다. 아이를 향한 애정이 고스란히 담긴 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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한편 서은우는 지난 2020년 채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널3'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 개인적인 일들을 겪으며 이름을 서민재에서 서은우로 개명했다.

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지난해 5월에는 혼전 임신 사실을 공개하며 아이의 친부와 연락이 닿지 않는다고 주장했다. 이후 같은 해 12월 출산 소식을 전하며 엄마가 된 근황을 알렸다.

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이 과정에서 서은우는 아이의 친부로 지목한 A씨의 신상 일부를 공개했다. 이에 A씨 측은 서은우를 상대로 스토킹 처벌법 위반 및 정보통신망법 위반(명예훼손) 등의 혐의로 고소하며 법적 대응에 나섰다.