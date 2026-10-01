[SC현장] "아는 맛이 제일 무서워"…'나를 충전해줘' 김영광X채수빈, 클리셰 K-로코 통할까(종합)

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광과 채수빈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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[스포츠조선 조지영 기자] 사랑에 지친 이들을 제대로 충전시킬 중독적인 'K-로코'가 찾아온다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 재벌 3세와의 계약 로맨스라는 아는 맛 클리셰와 동시에 전기 능력과 인공 심장 배터리 충전이라는 색다른 판타지 설정을 더한 참신한 상상력의 'K-로코'로 전 세계 시청자를 겨냥했다.

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특히 '나를 충전해줘'는 오랜만에 로맨틱 코미디로 컴백한 김영광과 로맨스 퀸으로 떠오른 채수빈의 만남, 그리고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원' 등에서 위트 넘치는 연출로 사랑받은 박수원 감독과 신인 송유채 작가가 의기투합으로 기대를 모으고 있다.

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

이날 김영광은 "처음 대본을 받았을 때 어렸을 때 처음 순정 만화책을 접한 기분이었다. '뭐 이런 이야기가 다 있지?'라며 만화적인 설정과 상황 때문에 흥미로웠다", 채수빈은 "장르적인 고민이 있었는데 미팅에서 감독과 제작진에 완전히 설득당했다. '아는 맛이지만 제대로 맛있게 만들 수 있다'라는 확신이 있더라. 귀엽고 따뜻함이 느껴저서 작품을 선택하게 됐다"고 작품을 선택한 이유를 전했다.

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박수원 감독은 "급속 충전이라는 소재의 로맨스 코미디다. 굉장히 귀엽고 러블리한 'K-로코'다. 처음 이 드라마 대본을 봤을 때 여자 주인공이 전기 능력이 있다는 게 흥미로웠다. 전기 충전이라는 콘셉트 뿐만 아니라 충전이라는 게 모든 사람들에게 필요하지 않나? '나도 누군가를 충전해줄 수 있다면?' '나도 충전받고 싶다'라는 생각이 들더라. 이러한 정서가 굉장히 매력적으로 다가왔다"고 연출 이유를 밝혔다.

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클리셰에 대한 우려에 그는 "초반에 고민을 많이 했던 부분이다. 아는 맛이라고 해서 굳이 애를 써서 다른 맛으로 만들고 싶지 않았다. 결국 아는 맛이 제일 무섭지 않나? 다이어트도 아는 맛 때문에 실패하는 경우가 많다. 아는 맛의 힘이 엄청나다고 생각한다. '이 집 아는 맛을 굉장히 잘하는 집이네'라는 반응을 얻고 싶다. 그렇다고 아는 맛만 있는 것은 아니다. 배우와 스태프들도 아는 맛에 한 끗 다른 매력을 더하려고 했다. 많이 다르면 아는 맛이 아니기 때문에 한 끗에 초점을 맞췄다"고 자신감을 드러냈다.

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 채수빈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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캐릭터를 준비한 과정에 대해 김영광은 "재벌 3세라서 의상에 신경을 많이 썼다. 전부 다 제작을 했다"며 "아픔을 티를 안 내려고 했고 그런 인물을 연기하기 위해 더 침착하게 연기하려고 했다. 아마 보는 분이 안쓰러움을 느낄 수 있을 것이다. 여러 로코에 등장하는 재벌 3세와는 비슷하게 보일 수 있지만 차별점은 진정성과 진실함이 다르다. 간질간질한 대사가 하다 보니 좋더라. K-로코를 우리도 연기하면서 재미있게 보고 즐긴다. 물론 초반부 만화적인 설정이 있어서 간질간질하고 쑥스럽기도 했는데 감독이 괜찮다고 하니 이겨낼 수 있었다"고 설명했다.

이에 박수원 감독은 "장르물을 연달아 한 뒤 로코로 돌아와서 시차 적응이 필요했던 것 같다. 그래서 촬영 초반에 모두가 박수를 쳐주기도 했다. 현장에서 스스로 싸우고 있는 모습이 너무 보여서 '이겨내라'며 응원의 마음을 보내주기도 했다"고 웃었다.

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채수빈 역시 "어린 시절 벼락을 맞은 뒤 몸에 전기가 흐르는 캐릭터다. 그래서 누군가와 접촉을 할 수 없는 인물인데, 로맨스 이야기를 쓸 때마다 모태솔로라 글을 쓸 수가 없다. 외로운 친구인데 특유의 밝음이 있어서 그런 부분을 잘 표현하려고 노력했다"고 덧붙였다.

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

김영광과 채수빈을 캐스팅한 박수원 감독은 "김영광은 로코에 최적화된 피지컬을 가졌다. 다른 사람에게 까칠하지만 내 여자에게만 잘해주는 대형견 매력이 있다. 그걸 본인만 잘 모르더라. 어떻게 보면 그게 완성형인 것 같기도 하다. 이 작품에서 얼마나 멋있는지 빨리 보여주고 싶다"며 "채수빈은 정말 너무 귀여웠다. 촬영장에서 남자 스태프들이 '너무 귀엽다'라는 말을 매 신 말을 하더라. 로코 장르에서 여주인공이 '귀엽다'라는 반응이 나오면 사실상 끝이다. 사실 이 두 사람은 '주토피아' 주인공처럼 보이기도 했다. 사람들이 볼 때 가장 안정감을 느끼는 로코 외형이지 않나. 그런 부분을 시청자도 재미있게 볼 수 있을 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

'나를 충전해줘'는 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com