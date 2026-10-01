추성훈 경기마다 눈물 흘린 ♥야노시호..51세 마지막 격투기 도전에 "기대돼" 응원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 51세에 마지막 격투기 경기를 앞둔 남편 추성훈을 향한 존경과 응원을 전했다.

1일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호가 어머니와 행복한 하루를 보내는 모습이 그려진다.

본방송에 앞서 공개된 영상에서 야노시호는 어머니에게 "성훈 씨 경기할 때 같이 보러 가자"고 제안했다.

Advertisement

2년 만에 격투기 복귀에 나선 추성훈은 51세의 나이로 마지막 경기를 앞두고 있다. MC 붐은 "이 나이에 실전에 나선다는 건 역사라고 하더라"며 놀라워했고, 야노시호는 "아마 마지막 경기일 거다. 진짜 대단하다"며 남편을 향한 존경심을 드러냈다.

야노시호의 어머니는 "나는 경기 안 했으면 좋겠다. 너무 걱정된다"며 "경기하다 다칠지도 모르지 않냐"고 사위를 걱정했다.

Advertisement

이에 야노시호는 "나는 기대된다"며 "앞으로는 성훈 씨가 경기하는 모습을 보지 못하지 않냐. 나뿐만 아니라 모든 사람이 '추성훈의 경기를 또 볼 수 있구나'라고 기대할 거다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "진짜 마지막 도전이니까 그 모습이 아름다울 것 같다. 마지막을 눈에 담아두면 평생 기억에 남을 것 같다"고 덧붙였다

Advertisement

그동안 추성훈의 경기가 열릴 때마다 마음을 졸이며 눈물을 보였던 야노시호는 마지막 경기인 만큼 진심을 다해 응원하고 싶다는 뜻을 드러낸 것. 이에 야노시호의 어머니는 "나도 이번이 마지막 경기 이길 바란다"고 말했다.