‘김재중 그룹’ 키빗업, 새벽 3시 MV 촬영하다 민폐…“연막탄 터지고 환호성” 논란에 소속사 고개 숙였다[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 김재중이 제작한 신인 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 새벽 시간대 주택가에서 뮤직비디오 촬영을 진행했다가 소음 민원에 휩싸였다. 결국 경찰이 현장에 출동했고 소속사도 공식 사과에 나섰다.

최근 인천 제물포시장 인근에 거주한다고 밝힌 A씨는 자신의 SNS를 통해 한 뮤직비디오 촬영 현장을 공개했다.

A씨가 올린 영상에는 한밤중 주택가에서 촬영이 이어지는 모습이 담겼다. 멀리 떨어진 곳에서 찍은 영상이었지만 현장 진행을 지시하는 목소리가 들렸고 스피커를 통한 안내와 환호성도 이어졌다. 촬영 과정에서는 연막탄까지 사용된 것으로 전해졌다. 현장에서는 여러 차례 촬영 지시와 함께 연막탄을 터뜨리는 장면이 이어졌고 주택가까지 소리가 퍼졌다는 게 A씨의 주장이다.

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A씨는 이 동네가 촬영지로 자주 활용되는 곳이라 평소에도 여러 촬영을 봐왔지만 새벽 3시가 넘은 시간까지 스피커를 사용하며 촬영하는 경우는 처음이었다고 토로했다.

결국 A씨는 경찰에 신고했다. 신고 이후 경찰이 현장을 찾았고 촬영은 약 10~15분 뒤 종료된 것으로 전해졌다. 당시 시각은 새벽 3시 40분을 넘긴 때였다. 촬영이 끝난 뒤 현장에서 환호성이 이어졌다는 점도 A씨의 불만을 키웠다. 그는 주민들이 소음으로 불편을 겪고 있는 상황에서도 현장 분위기는 크게 달라지지 않았다고 지적했다.

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게시물이 확산되자 비슷한 경험을 했다는 누리꾼들의 반응도 이어졌다. 촬영을 이유로 건물 출입이나 통행을 제지당했다거나 장시간 소음을 겪었다는 경험담이 잇따라 공유됐다.

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논란이 커지자 키빗업 소속사 인코드는 지난달 30일 공식 홈페이지를 통해 사과문을 발표했다. 소속사 측은 늦은 시간까지 이어진 촬영으로 주민들이 불편과 피해를 겪은 점에 대해 사과했다. 이어 촬영 과정에서 주민 불편을 줄이기 위해 여러 방면을 고려했지만 실제 생활에 미칠 영향을 충분히 세심하게 살피지 못했다고 인정했다. 또 불편을 겪은 주민들을 직접 찾아가 후속 조치에 나서겠다는 뜻을 밝히고 향후 제작 현장에서는 촬영 시간과 소음 관리 등 사전 점검을 강화하겠다고 약속했다.

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키빗업은 김재중이 제작한 5인조 보이그룹으로 지난 4월 첫 EP 'KEYVITUP'을 발매하며 데뷔했다. 동명의 타이틀곡과 'LEGENDARY'를 앞세워 활동했했다. 지난 8월에는 'KCON LA 2026' 무대에도 올랐다. 이후 'KEYVITUP'이 미국 유튜브 쇼츠 차트 톱20에 진입하며 해외에서도 이름을 알리고 있다.

이하 인코드(iNKODE) 공식입장 전문.

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안녕하세요.

iNKODE입니다.

최근 진행된 KEYVITUP MV 촬영과 관련하여, 평온한 밤을 보내셔야 할 시간에 촬영으로 인한 소음으로 불편과 피해를 겪으셨을 주민분들께 죄송한 마음을 전합니다.

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당사 역시 촬영 과정에서 주민분들의 불편을 최소화하기 위해 여러방면으로 고려하고 노력하였으나, 늦은 시간까지 촬영이 이어지는 과정에서 주변환경과 주민분들의 생활에 미칠 수 있는 불편을 보다 세심하게 살피지 못했습니다.

이로 인해 불편을 겪으신 주민분들께 다시 한번 깊이 사과드립니다.

당사는 이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 불편을 겪으신 주민분들께 찾아뵙고 책임 있는 자세로 후속 조치에도 성실히 임하겠습니다.

또한 이번 일을 계기로 향후 촬영 및 제작 과정에서는 주변 환경과 주민분들의 생활에 더욱 세심한 주의를 기울이겠습니다.

제작 프로덕션과도 촬영 전반에 대한 사전 점검을 더욱 철저히 진행하고, 촬영 시간 및 현장 소음 관리 등을 면밀히 확인하여 유사한 상황이 재발하지 않도록 신중하게 관리하겠습니다.

다시 한번 촬영으로 인해 불편을 겪으신 모든 주민분들께 진심으로 사과드립니다.

감사합니다.

iNKODE 드림

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com