넥슨 신작 '템빨: 오버기어드', 사전등록 시작…연내 국내외 출시

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넥슨의 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드'가 사전등록에 돌입하며 연내 출시 준비에 들어갔다.

넥슨은 1일 그레이게임즈가 개발중인 '템빨: 오버기어드'의 사전등록을 시작했다. 사전등록은 공식 홈페이지와 카카오를 통해 진행된다. 공식 사전등록에 참여하면 '꽃잎 토끼' 동행 펫을 받을 수 있으며, 이벤트를 통해 '갓 핸드 장비'와 칭호 등 추가 보상을 획득할 수 있다. 카카오 사전등록 이용자에게는 지포스 RTX 5080 그래픽카드와 아이패드11 등의 경품에 응모할 수 있는 기회도 제공한다.

공식 유튜브와 카카오 채널을 활용한 이벤트도 진행한다. 채널 구독과 친구 추가에 참여하면 골드와 '사냥 지원 상자', '제작 재료 확정 상자' 등을 받을 수 있다.

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이날 오후에는 개발진이 직접 게임의 방향성과 주요 시스템을 소개하는 '템빨: 오버토크' 1편도 공개한다. 최병천 PD와 윤순준 디렉터가 출연해 장비를 중심으로 한 성장 시스템과 '무기 개조', '시그니처 장비' 등을 설명한다. 특히 '템빨: 오버기어드'는 장비 획득 자체에 대한 부담을 낮추고, 획득한 장비를 지속적으로 활용해 캐릭터 성장으로 연결하는 구조를 내세운다.

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'템빨: 오버기어드'는 카카오페이지 웹소설·웹툰 누적 합산 13억 뷰를 기록한 '템빨' IP를 기반으로 개발되고 있다. 넥슨이 퍼블리싱을 맡으며 국내를 비롯해 대만, 홍콩, 마카오 지역에 PC와 모바일 크로스플랫폼으로 연내 출시할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com