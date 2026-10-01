네오위즈 '고양이와 스프', 스타필드 하남 10주년과 만난다…9일간 오프라인 행사

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네오위즈의 대표 IP '고양이와 스프'가 스타필드 하남 개장 10주년을 맞아 오프라인 공간으로 무대를 넓힌다.

네오위즈는 3일부터 11일까지 9일간 스타필드 하남에서 '고양이와 스프' IP를 활용한 10주년 기념 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 게임 속 캐릭터와 세계관을 실제 공간으로 옮긴 것이 특징이다. 게임 체험을 비롯해 포토존, DIY, 굿즈, 공연, F&B 등 다양한 프로그램을 마련해 기존 이용자뿐 아니라 일반 방문객도 참여할 수 있도록 구성했다.

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스타필드 하남 사우스 아트리움에는 대형 생일 케이크와 '고양이와 스프' 캐릭터를 활용한 축하 파티 공간이 들어선다. '고양이와 스프'와 '고양이와 스프: 마법의 레시피'를 직접 체험할 수 있는 게임존을 비롯해 XR 포토부스 '묘한 사진관', 농구와 펀치 게임을 활용한 '냥냥챌린지', '냥키링 만들기' 등이 운영된다. 공식 굿즈 스토어와 스페셜 가챠 이벤트, 캐릭터 인형탈 그리팅도 마련한다.

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9일부터 11일까지는 행사가 스타필드 하남 야외 광장으로 확대된다. 대형 캐릭터 에어바운스와 F&B, 휴식 공간을 운영하며 야외 무대 공연도 진행한다. 이번 행사는 모바일 게임 IP가 게임 밖에서 팬과 일반 방문객을 직접 만나는 방식에 초점을 맞췄다. 특히 별도의 게임 이용 경험이 없어도 포토존과 체험, 굿즈 등을 통해 IP를 접할 수 있도록 프로그램을 구성했다. 네오위즈 관계자는 "스타필드 하남 10주년을 맞아 '고양이와 스프'의 캐릭터와 세계관을 오프라인 공간에서도 색다르게 경험할 수 있는 콘텐츠를 준비했다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com