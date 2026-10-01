'나를 충전해줘' 채수빈 "'아는 맛이지만 맛있어' 감독 확신에 선택"

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 채수빈이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 채수빈이 "아는 맛인데 제대로 맛있게 만들 수 있을 것 같다는 생각에 선택했다"고 말했다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

김영광은 "처음 대본을 받았을 때 어렸을 때 처음 순정 만화책을 접한 기분이었다. '뭐 이런 이야기가 다 있지?'라며 만화적인 설정과 상황 때문에 흥미로웠다"고 답했다.

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이어 채수빈은 "장르적인 고민이 있었는데 미팅에서 감독과 제작진에 완전히 설득당했다. '아는 맛이지만 제대로 맛있게 만들 수 있다'라는 확신이 있더라. 귀엽고 따뜻함이 느껴저서 작품을 선택하게 됐다"고 작품을 선택한 이유를 전했다.

해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com