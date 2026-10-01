'나를 충전해줘' 감독 "'충전' 필요한 현대인, 매력적으로 다가온 소재"

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 박수원 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박수원 감독이 "모두가 원하던 충전 소재가 매력적으로 다가왔다"고 말했다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

박수원 감독은 "급속 충전이라는 소재의 로맨스 코미디다. 굉장히 귀엽고 러블리한 'K-로코'다. 처음 이 드라마 대본을 봤을 때 여자 주인공이 전기 능력이 있다는 게 흥미로웠다. 전기 충전이라는 콘셉트 뿐만 아니라 충전이라는 게 모든 사람들에게 필요하지 않나? '나도 누군가를 충전해줄 수 있다면?' '나도 충전받고 싶다'라는 생각이 들더라. 이러한 정서가 굉장히 매력적으로 다가왔다"고 연출 이유를 밝혔다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com