'조폭 출신♥' 이휘향, 남편 둘러싼 편견에 속앓이 "올바르게 살았는데, 본인들 사고로 판단"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이휘향이 가족사로 인해 겪었던 시련과 고난을 털어놓으며 이를 이겨내는 과정에서 한층 단단해졌다고 고백했다.

지난달 31일 이금희의 유튜브 채널에는 '배우 이휘향 함께 떠나요! '가족여행'_마이금희 All that movie'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 영화 '가족여행'의 주연 배우 이휘향이 출연해 작품에 대한 이야기부터 배우로서의 삶, 자신의 인생관까지 다양한 이야기를 전했다.

이날 이휘향은 영화 '가족여행'에서 함께 호흡을 맞춘 서영희, 김정태, 남경읍 등의 배우들을 언급하며 "캐스팅 보고 깜짝 놀랐다. '저예산 영화인데 이렇게 좋아요?'라고 했다"고 말했다.

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이금희가 "어떻게 저예산 영화인데 출연하실 생각을 하셨냐"고 묻자 이휘향은 "정말 배역만 보고 했다. 다른 거 안 보고 '이게 마지막이어도 좋다'라는 생각으로 출연했다"고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.

이에 이금희가 "왜 그런 이야기를 하시냐. 지금이 시작점이다"라고 말하자 이휘향은 앞으로의 배우 생활에 대한 자신의 생각도 털어놨다.

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이휘향은 "지금 이 나이에 다른 욕심을 부리기보다 후배들을 드러나게 해주는 역할을 하고 싶다. 그게 연기든 가르침이든 후배를 도와주는 역할을 하고 싶다"고 말했다. 배우로서 자신의 존재감을 드러내는 것보다 후배들을 이끌고 돕는 역할을 하고 싶다는 오랜 바람을 전한 것.

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이금희가 "어떻게 하면 선생님처럼 이렇게 마음자리가 넓고 따뜻하게 한 살 한 살 들어갈 수 있냐"고 감탄하자, 이휘향은 쉽지 않았던 자신의 인생을 돌아봤다.

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그는 "많은 시련과 고난을 남들보다 일찍 겪었다. 그러면서 성숙된 것 같다"고 말했다.

이금희가 "가정 내에서도 가족사가 좀 있으시지 않았냐"고 조심스럽게 묻자 이휘향은 "맞다. 그런 면에서 저는 정말 올바르게 살고 있음에도 불구하고 주변에서는 자기네들의 사고에 의해 판단했다. 그런 것들 때문에 속앓이도 많이 했다"고 털어놨다.

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이어 "그럴 때마다 '내가 이겨내면 다 드러날 것이다'라는 마음으로 살아왔고, 그럴 때마다 시련을 극복하는 힘들이 점점 강해졌다. 그래서 지금 제가 이 자리에 온 것 같다"고 담담하게 말했다.

고난을 피하기보다 스스로 이겨내는 과정에서 삶을 버텨낼 힘을 얻었다는 설명이다. 오랜 시간 배우로 활동하며 수많은 작품을 통해 대중을 만나온 이휘향의 단단한 내면을 엿볼 수 있는 대목이기도 했다.

이를 들은 이금희는 "보석이 아름다운 건 반짝이기 위해 그 순간까지 쌓아온 세월 덕분인 것 같다"고 따뜻한 위로를 건넸다.

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이휘향은 이에 "맞다. 갈고 닦아야 한다"며 후배들에게도 자신이 경험한 삶의 태도를 전하고 있다고 밝혔다. 그는 "저도 후배들에게 '지금 못 견디면 다음은 없어'라고 한다"고 말했다.

그러면서 고난을 바라보는 자신의 생각을 솔직하게 전했다.

이휘향은 "고난이 축복이라는 말도 있다. 고난을 겪으면 약해질 것 같지만 그렇지 않다. 내 삶의 무게만큼 고난의 무게도 강해진다. 그러면 또 이겨내고 또 이겨낸다. 그럼 정말 축복이 온다"고 강조했다.

한편 이휘향은 1982년 조직폭력배 출신으로 알려진 고(故) 김두조와 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

고(故) 김두조는 포항에서 유명한 조폭 두목 출신으로 알려졌다. 19살의 나이차로 강압적 결혼이라는 소문까지 따라다녔으나 김두조는 결혼하자마자 조폭 생활을 청산한 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com