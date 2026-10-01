'나를 충전해줘' 감독 "로코 최적화된 김영광..대형견 매력 본인만 몰라"

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박수원 감독이 "로코에 최적화된 김영광, 대형견 매력 본인만 모르더라"고 말했다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

김영광과 채수빈을 캐스팅한 박수원 감독은 "김영광은 로코에 최적화된 피지컬을 가졌다. 다른 사람에게 까칠하지만 내 여자에게만 잘해주는 대형견 매력이 있다. 그걸 본인만 잘 모르더라. 어떻게 보면 그게 완성형인 것 같기도 하다. 이 작품에서 얼마나 멋있는지 빨리 보여주고 싶다"며 "채수빈은 정말 너무 귀여웠다. 촬영장에서 남자 스태프들이 '너무 귀엽다'라는 말을 매 신 말을 하더라. 로코 장르에서 여주인공이 '귀엽다'라는 반응이 나오면 사실상 끝이다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com