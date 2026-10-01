[공식] 군대 간 이재욱 본다..생계형 밥벌이 호러 '꿀알바' 10월 30일 공개 확정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출)가 오는 30일 공개된다.

'꿀알바'는 넷플릭스 시리즈 '살인자ㅇ난감;?의 극본을 쓰고, 영화 '?막걸리가 알려줄거야'로 주목받은 김다민 감독의 참신한 연출과 함께 넷플릭스 시리즈 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 통해 탄탄한 작품 세계를 구축해 온 한준희 기획 총괄이 작품의 기획을 이끌며 어디서도 본 적 없는 차별화된 미스터리 호러를 선사할 전망이다.

무엇보다 이재욱, 고민시, 김민하 그리고 이희준이라는 믿고 보는 캐스팅 라인업이 보여줄 현실과 미스터리 판타지를 오가는 다채로운 캐릭터 플레이에 뜨거운 기대가 모인다.

Advertisement

그런 가운데 공개된 티저 포스터와 예고편은 초고액 일당 아르바이트 뒤에 숨겨진 위험을 예고하며 호기심을 자극한다. 먼저 티저 포스터 속 난장판이 된 공간 한가운데 앉아 있는 혁준(이재욱)이 시선을 사로잡는다. 사방에 널브러진 물건들과 어질러진 집기들 사이로 피투성이가 된 채 지친 기색이 역력한 혁준의 모습은 그가 맞닥뜨린 심상치 않은 상황을 짐작게 한다. 여기에 더해진 '최소 시급 50배 보장, 꿀알바 수락하시겠습니까?'라는 문구는 거부할 수 없는 제안에 이끌려 꿀알바에 발을 들인 혁준이 시급과 맞바꿔 마주하게 될 기묘한 일들을 궁금케 한다.

함께 공개된 티저 예고편은 빚 수렁에 허우적대던 중 마지막 동아줄 잡는 심정으로 인력 사무소를 찾아간 혁준의 모습으로 시작된다. 허름하고 기묘한 분위기를 풍기는 인력 사무소에서 최저 시급의 50배짜리 아르바이트를 권유받은 혁준. 사장(이희준)은 솔깃하지만 의심스러운 제안 앞에 고민하는 혁준을 "이보다 꿀알바가 어딨겠어요?"라며 설득한다. 그러나 그렇게 시작된 알바는 달콤한 시급과는 달리 만만치 않은 여정의 연속이다.

Advertisement

어둑한 밤 찾아간 편의점에서 때아닌 나방 떼의 습격을 받는가 하면, 어딘가 수상한 삐에로와 마주하는 등 기괴하고 섬뜩한 사건들이 혁준을 기다리는 것. 하지만 한 번 성공할 때마다 높아지는 일당은 혁준을 또다시 위험한 알바로 이끌고, 목숨을 위협하는 악몽 같은 알바 현장에서 살아남기 위한 혁준의 고군분투가 이어지며 시선을 사로잡는다. 시급은 달달하지만 난이도는 전혀 달달하지 않은 '고수익, 고위험, 초고액 꿀알바'를 수락한 혁준에게 과연 어떤 일이 벌어질지 궁금해진다.

Advertisement

'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈를 그렸다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다. 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com