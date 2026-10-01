'이관개방증 악화' 아이유, 콘서트 취소·컴백 연기 속사정…"저 하나 때문에 텅 비어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 아이유가 건강 문제로 예정됐던 앨범과 콘서트 일정에 차질이 생겼다고 밝히며 팬들에게 직접 속사정을 털어놨다.

아이유는 1일 팬 커뮤니티 베리즈를 통해 최근 발매한 '이 별로 부디'와 '디마크'의 프로모션을 둘러싼 팬들의 아쉬움에 대해 장문의 글을 남겼다.

아이유는 "이번 싱글 드롭은 원래 아예 예정에 없던 갑작스러운 발매였다"며 "제 건강 이슈가 아니었다면 9월 초에 앨범이 나왔을 거고, 몇 주 후에 콘서트도 있었을 텐데 저 하나 때문에 우리 모두의 축제여야 할 9월이 텅 비어버린 것 같았다"고 밝혔다.

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이에 팬들의 아쉬움을 달래기 위해 두 곡의 싱글을 갑작스럽게 공개하기로 결정했다는 설명이다.

특히 프로모션이 부족했다는 일부 팬들의 반응에 대해서는 소속사 책임이 아닌 자신의 결정이었다고 강조했다. 아이유는 이번 싱글을 내년 정규앨범을 위한 '맛보기'로 생각했다며, 프로모션 역량을 아껴 정규앨범에 집중하자는 의견을 자신이 냈다고 설명했다.

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헤어·메이크업·스타일링을 둘러싼 팬들의 우려에 대해서도 직접 입을 열었다.

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아이유는 여러 접촉성 알레르기로 인해 "잠시 연예인 생활을 쉬면서 치료를 받아야 하나 고민했을 만큼" 헤어 고정 제품과 픽서, 색조 화장품 등에 제약이 있다고 털어놨다.

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이 때문에 스프레이를 사용할 수 없어 날씨가 덥거나 땀이 나면 머리 세팅이 쉽게 풀릴 수 있고, 사용할 수 있는 화장품도 제한돼 스케줄마다 비슷한 메이크업으로 보일 수 있다는 설명이다.

아이유는 현재 함께하는 헤어·메이크업 스태프들이 병원까지 동행하고, 사용할 수 있는 성분을 공부해 직접 테스트하는 등 자신의 건강을 위해 노력하고 있다며 이들을 향한 오해를 풀어달라고 당부했다.

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그러면서 앞으로는 새로운 디자이너들과의 작업에도 보다 적극적으로 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

아이유는 팬들을 향해 "진심으로 애정 어린 의견들 고맙다"며 "다 저 더 잘되라고 하시는 얘기들인 거 안다. 감사하게 받아들이고 더 잘하겠다"고 전했다.

한편 아이유는 지난 7월 고질적으로 앓아온 이관개방증 증세가 악화되면서 9월 예정됐던 고양 스타디움 콘서트를 취소하고 정규 6집 발매 일정도 연기했다.

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소속사 EDAM엔터테인먼트 역시 "최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다"며 건강을 최우선으로 고려해 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연과 정규 6집 일정을 조정한다고 공식 발표했다. 다만 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니라며 팬들의 지나친 걱정을 경계했다.

olzllovely@sportschosun.com