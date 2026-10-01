'나를 충전해줘' 감독 "클리셰 설정? 아는 맛이 제일 무섭다"

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광과 채수빈, 박수원 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박수원 감독이 "아는 맛이 제일 무섭다"고 말했다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

박수원 감독은 클리셰에 대한 우려에 "초반에 고민을 많이 했던 부분이다. 아는 맛이라고 해서 굳이 애를 써서 다른 맛으로 만들고 싶지 않았다. 결국 아는 맛이 제일 무섭지 않나? 다이어트도 아는 맛 때문에 실패하는 경우가 많다. 아는 맛의 힘이 엄청나다고 생각한다. '이 집 아는 맛을 굉장히 잘하는 집이네'라는 반응을 얻고 싶다. 그렇다고 아는 맛만 있는 것은 아니다. 배우와 스태프들도 아는 맛에 한 끗 다른 매력을 더하려고 했다. 많이 다르면 아는 맛이 아니기 때문에 한 끗에 초점을 맞췄다"고 자신감을 드러냈다.

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해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com