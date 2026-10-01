'나를 충전해줘' 김영광 "간질간질 로코 대사, 처음엔 쑥스러웠다"

1일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 제작발표회가 열렸다. 김영광이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.1/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김영광이 "간질간질한 로코 대사 쑥스러웠다"고 말했다.

1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'(송유채 극본, 박수원 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 인공심장을 품고 있는 제벌 3세 백호랑 역의 김영광, 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배 역의 채수빈, 그리고 박수원 감독이 참석했다.

김영광은 "간질간질한 대사가 하다 보니 좋더라. K-로코를 우리도 연기하면서 재미있게 보고 즐긴다. 물론 초반부 만화적인 설정이 있어서 간질간질하고 쑥스럽기도 했는데 감독이 괜찮다고 하니 이겨낼 수 있었다"고 설명했다.

Advertisement

해번 작가의 동명 웹소설을 시리즈화한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디를 그린 작품이다. 김영광, 채수빈이 출연했고 '술꾼도시여자들2' '산후조리원'의 박수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com