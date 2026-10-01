트와이스 채영, '예쁜 딸에 똥문신' 부모 조롱 악플러에 일침 "母랑 같이 갔는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 트와이스 채영이 자신의 타투를 비하하며 부모까지 언급한 메시지에 직접 응수했다.

채영은 지난달 30일 유료 팬 소통 플랫폼에서 한 이용자로부터 "예쁜 딸이 똥문신 덕지덕지 몸에 낙서했을 때 맘이 안 좋으셨겠다"는 내용의 메시지를 받았다. 타투를 이른바 '똥문신'이라고 표현하면서 어머니의 심경까지 거론한 것이다.

그러나 채영의 답변은 예상 밖이었다. 그는 "나 엄마랑 첫 타투 하러 같이 갔는뎅?"이라고 받아쳤다. 자신의 첫 타투를 새길 당시 오히려 어머니가 함께했다는 사실을 공개하며 상대방의 말을 반박한 셈이다.

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채영은 자신을 걱정하는 팬들에게도 "괜찮아. 이제 나는 저런 얘기 하도 많이 들어서 아무렇지도 않다"고 했다.

특히 팬들이 굳이 이런 메시지에 답장할 필요가 없었다는 반응을 보이자 채영은 답변을 남긴 이유까지 밝혔다. 한 팬이 "저런 애는 답장도 해주면 안 된다"는 취지로 말하자 채영은 "부끄러우라고 답장했다"고 설명했다. 또 다른 팬이 "쯔위 말대로 돈 아껴 쓰자"고 하자 웃음으로 화답했다.

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채영은 데뷔 이후 여러 차례 타투를 공개하며 자신만의 개성을 드러내 왔다. 목과 손가락, 팔, 허리 등 여러 부위에 다양한 디자인을 새겼으며, 토마토와 당근을 비롯해 꽃과 거미, 하트를 관통하는 화살 등의 타투가 공개된 바 있다. 2022년에는 왼팔 안쪽에 쇠사슬을 두른 인물을 표현한 비교적 큰 크기의 타투가 포착돼 화제를 모으기도 했다.

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이후 채영의 타투에는 변화도 포착됐다. 2024년 공항 출국 당시 일부 타투가 이전보다 옅어진 모습이 포착되면서 타투 제거 여부가 관심을 모으기도 했다. 다만 이후에도 팔 등에 남아 있는 여러 타투는 공식석상과 SNS 등을 통해 꾸준히 공개됐다.

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1999년생인 채영은 2015년 트와이스로 데뷔했다. 최근 14년간 몸담은 JYP엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리하고 1인 기획사 '릴 판타지(LIL FANTASY)'를 설립했다.

olzllovely@sportschosun.com