판타지보이즈 김우석, 부친상 9개월 만에 모친상까지…연이은 비보

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 판타지보이즈 멤버 김우석이 부친상을 치른 지 약 9개월 만에 모친상까지 당했다.

1일 소속사 측에 따르면 김우석의 어머니는 지병으로 투병 끝에 별세했다.

김우석은 현재 가족들과 함께 슬픔 속에서 빈소를 지키고 있다. 예정돼 있던 일정도 잠시 중단하고 어머니의 마지막 길을 배웅할 예정이다.

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빈소는 서울 모처의 장례식장에 마련됐다. 장례는 유가족의 뜻에 따라 가족과 친지, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 조용히 진행될 예정이다.

특히 김우석은 올해 초 부친상을 당한 데 이어 불과 9개월여 만에 모친상까지 겹쳐 안타까움을 더하고 있다.

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팬들과 네티즌들은 갑작스러운 비보에 "삼가 고인의 명복을 빕니다", "깊은 애도를 표합니다", "부디 마음 잘 추스르길 바란다"며 깊은 추모와 위로의 메시지를 전하고 있다.

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한편 김우석은 2023년 방송된 MBC 오디션 프로그램 '소년판타지-방과후 설렘 시즌2'를 통해 판타지보이즈 멤버로 데뷔했다.

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olzllovely@sportschosun.com