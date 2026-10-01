‘나솔’ 33기 현숙, 집배원 직업 비하 논란 사과 “표정·말투 한 번에 안 바뀌네요”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 현숙이 우체국 집배원으로 근무하는 상철의 직업을 낮춰 보는 듯한 발언으로 비판받은 가운데 종영 후 직접 사과했다.

현숙은 1일 자신의 SNS에 33기 모태솔로 특집을 마친 소감과 함께 방송에서 보여준 언행을 돌아보는 장문의 글을 남겼다.

앞서 현숙은 방송에서 상대를 볼 때 직업을 중요하게 생각한다고 밝힌 바 있다. 이후 우체국 집배원인 상철과 데이트를 하면서 다른 직업에 도전할 생각이 있는지를 묻는 장면이 전파를 탔다. 이 과정에서 일부 시청자들은 현숙이 상철의 직업을 낮게 평가하거나 무시하는 듯한 태도를 보였다고 지적했다. 특히 직업을 연애 상대의 중요한 조건으로 꼽았던 발언과 맞물리면서 '직업 비하' 논란으로까지 번졌다.

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종영 후 현숙은 자신의 부족했던 모습을 직접 인정했다. 그는 솔로나라에서 보낸 5박6일을 인생에서 가장 행복했던 시간 중 하나라고 돌아보면서도 방송을 통해 자신의 감정 표현 방식과 태도를 다시 보게 됐다고 밝혔다.

특히 감정을 다스리는 데 서툴렀다는 점을 인정하며 앞으로는 책을 읽고 좋은 이야기를 들으면서 너그러운 마음을 갖는 연습을 하겠다고 전했다. 부정적인 사고 역시 줄이기 위해 꾸준히 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

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자신의 말투와 표정 때문에 불편함을 느낀 시청자들에게도 사과의 뜻을 전했다. 한 번에 바뀌기는 어렵겠지만 조금씩 달라지는 모습을 보여주겠다고도 했다.

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마지막으로 현숙은 종영에 대한 아쉬움도 드러냈다. 33기 출연자들과 정이 많이 들었다며 함께한 동기들에게 고마움을 전했고 방송을 떠나보내는 것이 쉽지 않다고 밝혔다.

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다만 모태솔로 탈출은 쉽지 않았다. 1일 진행된 '나는 솔로' 33기 종영 라이브 방송에서 현숙은 여전히 모태솔로 상태라고 밝혔다. 그렇지만 연애 성사 여부와 별개로 이번 출연을 통해 얻은 것이 많았다며 긍정적으로 돌아봤다.

라이브 방송에서는 외모 변화도 화제를 모았다. 방송 당시보다 훨씬 마른 모습으로 등장한 현숙은 혹독한 식단 관리를 했다고 밝혔고 최근에는 축구까지 시작했다고 전했다.

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1991년생인 현숙은 무역 관련 공공기관에 재직 중이다. 방송에서는 자신의 감정을 비교적 솔직하게 드러내며 화제를 모았지만 그 과정에서 상철의 직업과 관련한 태도가 논란이 됐다.

다음은 33기 현숙 SNS 글 전문.

안녕하세요

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솔로나라에서 울고 웃고 하고 싶은 거 다한 33기 현숙입니다.

솔로나라에서의 5박6일은 제 생에 가장 행복한 일주일이었어요.

롤러코스터 타듯이 기분이 내려가기도 하고 올라가기도 했지만 정말 후회없이 즐겼다고 생각합니다.

제가 감정을 다스리는 것에 정말 서툴다는 걸 새삼 느끼게 되었습니다.

한 번에 안 고쳐지지만 책도 읽고 좋은 말도 들으면서 너그러운 마음 갖기 부정적인 사고 버리기를 매일 실천하겠습니다. 혹시 제 언행때문에 불편하셨다면 너그러이 용서해주시고 이쁘게 봐주세용.

(표정이나 말투도 정말 한 번에 안 바뀌네요 )

관심 있게 지켜봐 주신 분들 응원해 주신 분들 모두 너무 감사드립니다.

33기를 떠나보낸 지금 눈물이 나네요. 작별이란 이렇게 어려운 거군요.

제가 어디에 있든 제 근황은 앞으로 여기에 열심히 올릴테니 많은 관심 부탁드립니다.

솔로 탈출은 아직 못했지만 얻어가는 게 너무 많은 경험이었습니다.

to 우리 33기 동기들: 서툰 모습 이해해주고 감싸줘서 너무 고마워!! 쏴랑한다!!!

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com