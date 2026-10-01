"이효리 따라하냐" 비아냥에도 꿋꿋...유리, 다시 제주 귀환 '도민들과 상생' (나혼산)

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[스포츠조선 김수현기자] 제주에서의 소소한 일상으로 사랑받아온 유리가 육지 활동을 마치고 다시 제주로 돌아온다. 그동안 유리의 제주 생활을 두고 일부 네티즌 사이에서는 이효리를 연상케 한다는 반응과 함께 갑론을박이 이어진 바 있어, 이번 방송을 향한 관심도 더욱 커지고 있다.

오는 2일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 육지 활동을 마친 유리가 제주 집으로 컴백한 일상이 공개된다.

최근 6세대 걸그룹 '효리수'의 멤버로 육지의 무대에 데뷔한 유리는 짧고 굵게 육지 활동을 마치고 제주 집으로 돌아와 여유로운 일상을 즐긴다. 유리는 앞서 대출했던 책을 반납하고 새로운 책을 대출하기 위해 도서관을 방문한다. 유리는 자신의 독서 취향은 '이것'이라며 신중하게 책을 고르는데, 마침내 고른 책은 무엇일지 관심이 모인다.

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이어 유리는 오토바이를 타고 최애 시장인 '세화민속오일장'으로 향한다. 제주 먹거리가 가득한 오일장에서 저녁거리와 옷 쇼핑에 나선다. 유리가 시장에 들어서자, 그를 발견한 제주도민들의 사진 요청과 뜨거운 관심이 쏟아지며 '제주 마켓 프린세스'의 탄생을 예고한다. 또한 유리는 지난 방송에서 화제를 모은 단골 빵집에 이어 단골 분식집도 공개된다고 해 기대가 쏠린다

그런가 하면 유리가 제주의 민속 복식인 '갈옷'을 사는 모습도 공개된다. 다양한 색깔의 '갈옷' 앞에서 고민하던 유리는, 사장님의 안내를 받아 탈의실로 향하는데, 예상치 못한 탈의실 모습에 크게 당황한다. 유리는 "괜찮은 거야?"라며 웃음을 터뜨리는데 과연 어떤 상황일지 본 방송에 대한 궁금증을 자아낸다.

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육지 활동을 완료하고 제주로 컴백한 유리의 모습은 오는 2일 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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한편 유리는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 제주도에서 지내는 일상을 공개하며 시청자들의 관심을 받아왔다.

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특히 요가를 즐기는 유리의 모습이 공개되면서 제주에서 오랜 기간 생활하며 요가원을 운영했던 이효리가 함께 언급되기도 했다. 일부 네티즌들은 "이효리 따라쟁이 같다", "이효리와 비슷하다" 등의 반응을 보이며 두 사람의 제주 라이프스타일을 비교했다.

유리가 3년 넘게 제주에서 생활해왔다는 점이 알려진 가운데, 일상에서 드러나는 생활 방식이 이효리와 비슷하다는 이유로 일부에서는 '따라 하기 아니냐', '보여주기식 아니냐'는 지적도 나왔다.

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이에 유리의 지인은 온라인 댓글을 통해 직접 유리를 옹호하고 나섰다. 그는 "얘는 보여주기식 못한다. 나는 직접 여러 번 만났다. 보이는 대로 잘 봐달라"는 취지의 글을 남기며 유리를 둘러싼 일부 시선에 반박했다.

이번 방송에서는 육지 활동을 마치고 다시 제주로 돌아온 유리가 도서관과 세화민속오일장을 오가며 보내는 일상이 공개되는 만큼, 유리를 둘러싼 기존의 반응과 함께 새로운 제주 생활의 모습에도 관심이 쏠리고 있다.