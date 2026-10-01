[공식]송민호, '병역법 위반'에 징역형 집유…"결정 겸허히 받아들일 것"

질문에 답하는 송민호 (서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 mjkang@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 정빛 기자] 사회복무요원 복무 당시 100일 넘게 무단결근한 혐의로 재판에 넘겨진 그룹 위너 멤버 송민호가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

1일 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사는 병역법 위반 혐의로 기소된 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구의 한 시설에서 사회복무요원으로 근무하면서 102일간 정당한 사유 없이 결근한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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재판부는 "병역은 국민의 기본 의무로 성실히 이행돼야 하고 사회복무요원도 예외가 아니다"라며 "복무 기간 동안 102일의 무단결근 행위는 죄책이 가볍지 않다"고 지적했다.

다만 송민호가 혐의를 인정하고 반성하는 점과 정신과 치료를 받아온 점 등을 양형에 고려했다.

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송민호의 부실 복무를 도운 혐의로 함께 기소된 관리책임자 이모씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년이 선고됐다. 재판부는 이씨가 송민호의 무단결근 사실을 알고도 정상 출근한 것처럼 처리하는 등 복무 이탈에 가담했다고 판단했다.

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이날 선고 직후 송민호는 취재진을 만나 "재판부의 결정을 겸허히 받아들이겠다"고 말한 뒤 법원을 빠져나간 것으로 전해진다.

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앞서 검찰은 지난 4월 열린 첫 공판에서 "장기간 무단결근으로 실질적인 근무를 하지 않았고 감독기관에 근태를 허위로 소명했다"며 송민호에게 징역 1년 6개월을, 이씨에게 징역 1년을 각각 구형했다.

송민호는 당시 복무 이탈 사실은 인정하면서도 시설 관리자와 공모했다는 혐의는 부인했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com