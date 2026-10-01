'41kg' 최준희, 다이어트약 공구중 '23만 SNS' 삭제.."그저 눈물만, 이유도 안알려줌"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희의 SNS 계정이 돌연 차단되면서 최준희가 당혹스러운 심경을 드러냈다.

1일 최준희는 스레드를 통해 "23만 계정이 막혀버렸어. 이유도 안 알려줌. 억까 무슨 일이야. 진짜 오랜만에 발언(?)하는 거지만 죽고 싶다. 걍 하하. 내용증명 보내야지 뭐"라고 적으며 갑작스러운 계정 차단에 당황스러운 심경을 전했다.

함께 공개한 사진에는 인스타그램 측에서 계정과 관련해 보낸 것으로 보이는 안내 내용이 담겼다. '조치를 취하지 않으면 액세스할 수 없게 됩니다', '회원님의 계정이 일시 차단되었습니다. 계정 또는 계정에서 발생한 활동이 커뮤니티 규정을 준수하지 않기 때문입니다' 등의 문구가 확인된다.

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실제로 현재 최준희의 기존 SNS 계정에 접속하면 '죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다. 클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제되었습니다'라는 안내 문구가 표시되고 있다. 다만 현재까지 계정이 구체적으로 어떤 이유로 차단됐는지는 알려지지 않은 상태다.

기존 계정은 약 23만 명의 팔로워를 보유했던 만큼 갑작스러운 차단 소식에 팬들의 관심도 이어지고 있다. 최준희 역시 자신의 SNS를 통해 팬들과 활발하게 소통해왔던 만큼 예상치 못한 계정 차단에 적지 않은 당혹감을 느끼는 모습이다.

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팬들의 반응에도 최준희는 속상한 마음을 숨기지 않았다. 한 팬이 "말도 안 된다"고 하자 최준희는 "그저 눈물만..", "멘탈이 밀가루가 되어버렸다"라고 답하며 현재 심경을 전했다.

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이어 "소셜미디어는 재미로 하고 목숨 걸지 마라"라는 한 팬의 위로에는 "전 재미가 아니다"라고 답하기도 했다. 단순한 취미나 여가 활동을 넘어 SNS를 통해 팬들과 소통하는 것은 물론 공동구매 등 다양한 활동을 이어오고 있는 만큼, 계정 차단이 일상과 활동에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려한 것으로 보인다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 시작했지만 약 3개월 만에 계약을 해지했다. 이후 현재까지 인플루언서로 활동하고 있다.